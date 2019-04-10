HABER

Interclean, İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

Endüstriyel temizlik sektörünün dünyada en önemli buluşma noktası olan Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Endüstriyel temizlik sektörünün dünyada en önemli buluşma noktası olan Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar açılışında konuşan RAI Amsterdam Fuar Direktörü Rob den Hertog, gelecek günlere pozitif baktıklarını ve son birkaç yıldır Türkiye’yi merkez üssü olarak gördüklerini belirtti. Temizlik sektöründeki istihdam konusuna değinen TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular ise, “TESHİAD olarak öngörümüz, 1 buçuk milyondan fazla kişinin sektörde görev yaptığı, ticaret hacminin de 10 milyar avroya, yani 60 milyar Türk Lirasının üzerinde olduğu yönünde” dedi.
İnterclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri-Hizmet Fuarı ve Konferansı, İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuara, Sağlık Bakan Yardımcısı Tıp Profesörü Emine Alp Meşe, RAI Amsterdam Fuar Direktörü Rob den Hertog, Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) Başkanı Zafer Mumcular ile çok sayıda uluslararası ve yerli marka temsilcileri katıldı. Bu sene Türkiye’de ilk olarak hastane sağlığı ve hijyeni konusunun işlendiği fuarda, 40 ülkeden 150 marka yerlerini aldı. Alanında profesyonel uzmanların bulunduğu fuarda, temizlik ve hijyen konularında konferanslar verildi. Ayrıca hastane odası demoları ile katılımcılara hastane temizliği ve hastane hijyeninin nasıl olması gerektiği noktasında önemli bilgiler aktaracak olan fuar, 12 Nisan gününe kadar İstanbul Kongre Merkezinde devam edecek.
“Fuarımıza yaklaşık 150 marka katılıyor"
Türkiye’de ilk defa hastane sağlığı ve hijyeni konusunu fuarda işlediklerini dile getiren Interclean İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Fuarımız tamamen endüstriyel temizliğe yönelik olup sadece fuar niteliğinde değil aynı zamanda konferans niteliğindedir. Bu sene ilk defa hastane sağlığı, hastane hijyeni üzerine Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın da kapsandığı konferans programına dahil olduk. Konferans programımızda uluslararası konuşmacılarımız, sektöründe uzman profesörler olacak. Aynı zamanda hastane odası temizliği gibi demolar ile hastane odasının nasıl olması gerektiği konusunda da küçük seminerlerimiz olacak. Fuarımıza yaklaşık 150 marka katılımı var” diye konuştu.
"Avrupa, ve Amerika’da hastaneye yatan her yüz kişiden 5’inin hastane enfeksiyonuna yakalandığına yönelik istatistikler var”
Hastane enfeksiyonuna ilişkin konuşan TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, “Endüstriyel temizlik sektörü Türkiye’de son 35 yıldır gelişen bir sektör. Avrupa’ya baktığımızda Avrupa pazarlarının yaklaşık yüzde 90’ının bu sektöre doyum oranına ulaştığını söyleyebiliriz. Sürekli gelişen bir ülke Türkiye mega projeler, inşaat yatırımları özellikle son dönemde ( PPP) olarak tanımladığımız şehir hastaneleri projeleri, sektörü dinamik bir şekilde büyütmekte. Şu andaki tahminimiz, öngörümüz; TESHİAD olarak 1 buçuk milyondan fazla kişinin sektörde görev yaptığı ticaret hacminin de 10 milyar avroya, yani 60 milyar Türk Lirasının üzerinde olduğu yönünde. 2019 yılı içinde öngörümüz 1 yıl önceye oranla biraz düşük olsa da yine gelişeceği yönünde. Avrupa ve Amerika’da hastaneye yatan her yüz kişiden 5’inin hastane enfeksiyonuna yakalandığına yönelik istatistikler var ama, Türkiye’de maalesef net bir rakam bulmamız mümkün değil. Bu anlamda Avrupa’dan hastane hijyeni başarısı olarak çok da geri olmadığımızı düşünüyorum” dedi.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuşKorkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.