SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Inter'in serisini Napoli noktaladı

Inter'in serisini Napoli noktaladı

19.04.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Inter'in serisini Napoli noktaladı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Inter deplasmanda Napoli ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Napoli, Handanovic'in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Inter'e beraberliği getiren golü 55. dakikada Eriksen kaydetti.

Bu sonucun ardından 11 maçlık galibiyet serisi sona eren Inter puanını 75 yaptı ve bitime 7 hafta kala Milan ile puan farkı 9'a indi. Son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan Napoli ise 60 puana yükselerek, 4. sıradaki 62 puanlı Juventus'un arkasından 5. sırada kaldı.

Serie A'nın 32. haftasında Inter deplasmanda Spezia ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde Lazio'yu konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şokuRoma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.