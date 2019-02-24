Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, son günlerde adından sıkça bahsedilen "intermittent fasting", aralıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, insanların her gün çeşitli diyet programları ile zayıflamaya çalıştığını belirterek, beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Diyet yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Mutlu, "Son günlerde adını sıkça duyduğumuz intermittent fasting, aralıklı beslenme, aralıklı oruç -hangisini kullanmak isterseniz- nedir, ne değildir onu bir konuşalım. Baştan söyleyelim öyle yeni çıkan bir şey değil bu, 1945’lere dayanıyor geçmişi. Bu sefer ne yediğine karışmak değil de daha ziyade ne zaman yiyeceğine karar veriyor diyebiliriz. Yani yasaklı yiyecekler listesi yok, sadece yasaklı zamanlar var. Amaç; belirli zamanlarda öğünleri atlayarak ve bazı zamanlarda ise tamamen aç kalarak alınan kalori ile yakılan kaloriyi dengelemek. Normalde vücudun alınan şekeri glikojen olarak depolaması ve tüm gün boyunca vücuda alınan şekeri, glikojeni yakmaktan vücudun yağ yakmayı unutmasını hedef alarak intermittent fasting ile yani aralıklı oruç ile bu işleyişi tersine çevirip vücuda uzun aralıklarla şeker alarak vücudun o sırada yağları yakmasını sağlamak" dedi.