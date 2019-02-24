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Intermittent fasting: Aralıklı beslenme

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, son günlerde adından sıkça bahsedilen "intermittent fasting", aralıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, insanların her gün çeşitli diyet programları ile zayıflamaya çalıştığını belirterek, beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, son günlerde adından sıkça bahsedilen "intermittent fasting", aralıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, insanların her gün çeşitli diyet programları ile zayıflamaya çalıştığını belirterek, beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Diyet yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Mutlu, "Son günlerde adını sıkça duyduğumuz intermittent fasting, aralıklı beslenme, aralıklı oruç -hangisini kullanmak isterseniz- nedir, ne değildir onu bir konuşalım. Baştan söyleyelim öyle yeni çıkan bir şey değil bu, 1945’lere dayanıyor geçmişi. Bu sefer ne yediğine karışmak değil de daha ziyade ne zaman yiyeceğine karar veriyor diyebiliriz. Yani yasaklı yiyecekler listesi yok, sadece yasaklı zamanlar var. Amaç; belirli zamanlarda öğünleri atlayarak ve bazı zamanlarda ise tamamen aç kalarak alınan kalori ile yakılan kaloriyi dengelemek. Normalde vücudun alınan şekeri glikojen olarak depolaması ve tüm gün boyunca vücuda alınan şekeri, glikojeni yakmaktan vücudun yağ yakmayı unutmasını hedef alarak intermittent fasting ile yani aralıklı oruç ile bu işleyişi tersine çevirip vücuda uzun aralıklarla şeker alarak vücudun o sırada yağları yakmasını sağlamak" dedi.

"Çocuklar ve yaşlılar uygulamasın"
Aralıklı beslenmenin fayda ve zararlarına değinen Mutlu, "Farklı çeşitleri bulunmakta, tek öğün beslenme, 5:2 diyeti, 16:8 diyeti gibi. Tek öğünde, adından da anlaşılacağı gibi günde bir öğün yapıp sonrasında 24 saat aç kalmak, 5:2 diyetinde haftanın 5 günü normal beslenip 2 gün ise günlük alınan kalori miktarında epey bir kısıtlamaya girmek gerekiyor, daha uygulanabilir olan ve en sık tercih edilen 16:8 diyetinde ise 16 saat açlık ve 8 saat yemek yeme süresinden bahsediyor. Peki fayda-zarar ilişkisi nedir? Yapılan araştırmalar IF’nin insülin direncini düşürdüğü, beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği, kalp ve diyabet riskini azalttığını göstermektedir. Ancak, besin kısıtlamasından bahsetmediği için uygulayanlarda yeterli ve dengeli beslenmenin çoğunlukla sağlanmadığı gözlemlenmiş, ilerleyen dönemlerde vitamin ve mineral eksiklikleri ya da kas dokusunda azalma görülmüştür. Son olarak hamilelerde, hipoglisemisi olanlarda, çocuklar ve yaşlılarda uygulanmamalıdır. Sonuç olarak beslenmenizi, kulaktan dolma safsata bilgilerle değil, diyetisyeninizle size ve o çok değerli vücudunuza en uygun şekilde planlamalısınız. Sağlıkla kalın" diyerek sözlerine son verdi.

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