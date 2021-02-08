HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

08.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Konya'da, hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelinin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak kendisine iade edilmesini sağladı.

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 2019 yılı sonlarında aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen megabit hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı.

Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkardı.

1200 TL CAYMA BEDELİ ÖDEDİ

Yine aynı durumla karşılaşan pazarlamacı, aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi.

Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021'de kazandı.

'HAKKINIZI ARAYIN'

Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

"İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2'nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın."

'ALINMAK İSTENEN ÜCRET HUKUKA AYKIRI'

Avukatı Emre Akman da Onur Kızılçay'dan alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz. Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, 'cayma bedeli' adı altında ücret talebinde bulunuyor. Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz esik gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor; ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 TL'lik cayma bedeli çıkarıyor."

'İCRA İŞLEMİ BAŞLATTIK'

Gerekli delilleri topladıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduklarını belirten Akman, "Biliyorsunuz ki Tüketici Hakem Heyeti, karşı taraftan da bir savunma istiyor. 30 günlük bir savunma süreleri var. Ancak açıkça kanuna aykırı olduğu için karşı taraf internet sağlayıcısı hiçbir şekilde savunma vermedi. Zaten Tüketici Hakem Heyeti kararı, mahkeme kararı niteliğindedir. Biz de gerekli icra işlemlerini başlattık. Şu an da paramızı alma sürecindeyiz. Vatandaşlara tavsiyemiz; bu şekilde hukuksuz yollarla alınan paralara boyun eğmemelidir. Herkes hakkını arasın, kimse ücretsiz bir hizmet almıyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Sokak köpekleri, hamile kediyi parçalayarak öldürdü

Hamile kediyi parçalayarak öldürdüler

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Yine ortaya çıktılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika... 3 ilde başlatıldı! 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'na 1670 personel katılıyor

Bakanlık duyurdu, 3 ilde başlatıldı! 1670 personel katılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.