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İnternet alan adları yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldı

20.04.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ".tr" uzantılı internet alan adları yönetimine ilişkin esasları belirleyen internet alan adları yönetmeliğinde düzenlemeler yaptı.

İnternet alan adları yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, internet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında üç aylık süre uygulamadan kaldırıldı.

Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek "kep" uzantısı da eklendi.

Düzenlemeye göre, tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibinin alan adından feragat etmesi halinde ücret iadesi yapılmayacak. Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar BTK tarafından düzenlenecek.

Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda BTK ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecek.

Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılacak ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi BTK'nın internet sitesinde yayımlanacak. Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre üç aydan iki aya indirildi.

BTK GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLARI UYGULAYABİLECEK

Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle BTK, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşları, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarını denetlemeye ve bu kuruluşların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamaya yetkili kılındı.

Yönetmeliğin 17. maddesine eklenen fıkralarla, kayıt kuruluşları, tr ağ bilgi sistemi TRABİS'e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla yükümlü tutuldular.

Kayıt kuruluşları, alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarının kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olacaklar.

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Yönetmeliğin tanım maddelerinde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, "Tahsise kapalı adlar listesi"; mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste, "Tahsisi kısıtlı adlar listesi" de; tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan liste şeklinde düzenlendi.

(Reuters)

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internet Ulaştırma Bakanlığı
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