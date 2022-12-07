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İnternet alemi günlerdir ChatGPT'yi konuşuyor! Ödev bile yaptıran var: Farah Zeynep Abdullah'ın da dikkatini çekti

07.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet dünyası şu sıralar yeni nesil sohbet robotu ChatGPT'yi konuşuyor. ChatGPT, Türkçe de konuşabilen, hikayeler oluşturabilen ve kod bile yazabiliyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'dan da, son zamanlarda herkesin konuştuğu yeni yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında bir yorum geldi. Abdullah, bir içeriğe karşılık sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İnternet alemi günlerdir ChatGPT'yi konuşuyor! Ödev bile yaptıran var: Farah Zeynep Abdullah'ın da dikkatini çekti

Elon Musk'ın kurduğu OpenAI vakfının son chatbot'u (sohbet robotu) ChatGPT tanıyanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Her konudan sorulara yanıt verebilen, Türkçe de konuşabilen, hikayeler oluşturabilen ve kod bile yazabilen yeni sohbet robotu ödev bile yapabiliyor. Milyonlarca kişinin denediği sohbet robotu akademisyenleri bile şaşırtırken, günlerdir internet dünyasının neredeyse tek gündem konusu haline gelmiş durumda.

CHATGPT NEDİR, NASIL KULLANILIR?

OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı bir yapay zeka sohbet robotudur.

ChatGPT sonrası profesörlerin, programcıların ve gazetecilerin sadece birkaç yıl içinde işsiz kalabileceği söyleniyor. Makale yazma becerileri ve kullanılabilirliği ile dikkatleri üzerine çeken ChatGPT'yi denemeniz ise mümkün. Bunun için;

  • Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com internet sitesine girin.
  • OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ancak hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üyelik oluşturun.
  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

İŞSİZ BIRAKMA KORKUSU

ChatGPT'nin insanların yapabileceği birçok işi (Kod yazma, yaratıcı hikayeler yaratma, makaleler yazma) yapması gelecekte profesörleri, programcıları ve gazeteciler işsiz bırakabileceği konusunda bir korku da yarattı. Daha önce Guardian'da yer alan bir haberde, ChatGPT'nin profesörleri, programcıları ve gazetecileri sadece birkaç yıl içinde işsiz bırakabileceğinden bahsedilmişti.

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"YAZILIMCI ŞAŞKINLIKTAN BOYUN FITIĞI MI OLMUŞ"

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah da sosyal medya hesabından ChatGPT hakkında hazırlanmış bir içeriğe yorum yaptı. İçeriğin içinde boyunluk takılı bir yazılımcının olduğu görülüyordu. Abdullah da buna atıfta bulunarak, söz konusu içeriğe yanıt verdi.

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Abdullah, "Yazılımcı şaşkınlıktan boyun fıtığı mı olmuş" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

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