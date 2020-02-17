İnternet bağımlılığı ev kadınlarına da işledi

‘Ev Kadınların İyilik Halinin Değerlendirilmesi’ isimli araştırmayı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Arş. Gör. Ali Taşci yaptı. 4 ayda tamamlanan araştırmada, İstanbul genelinde 294 ev kadınıyla internet üzerinde gönderilen formlar aracılığıyla görüşüldü.

YÜZDE 70’İ LİSE VE ALTI EĞİTİM DÜZEYİNDE

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, her 10 ev kadınından 7’sinin lise ve altı eğitim düzeyinde olduğunu söyledi. Başcıllar, “Her 5 ev kadınından 4’ü çocuk sahibi. Ayrıca buna ilaveten her 4 ev kadınından 1’i 3 ve 3’ün üzerinde çocuk sahibi olduğunu dile getirdi” dedi.

EV KADINLARININ YÜZDE 53’Ü KENDİ İSTEĞİYLE ÇALIŞMIYOR

Her 2 ev kadınından 1’inin kendi tercihiyle çalışmadığını aktaran Başcıllar, “Her 4 ev kadınından 1’i çocuk baktığı için çalışamıyor. Her 10 ev kadınından 1’i ise eşi izin vermediği için çalışmıyor. Ev kadınları günün 3 saat 21 dakikasını temizlik yaparak, 3 saat 12 dakikasını televizyon izleyerek, 3 saat 6 dakikasını da internette geçiriyor. Günün önemli bir bölümünü ev işlerine ayıran kadınların yaşam doyum puanları anlamlı ölçüde düşük çıktı. Aynı şekilde eşleri izin vermediği için çalışamayan ev kadınlarının da depresyon puanları yüksek bulundu” diye konuştu.