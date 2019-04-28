SİNAN ÖZMÜŞ - Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, cep telefonu, tablet ve sosyal medyanın insan hayatına girmesinin bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Bunların aşırı kullanımı birer bağımlılık. Bu bağımlılığı aşabilmek için özellikle kendi kültürümüzden gelen mangala oyunu bizim için çok büyük fırsat." dedi.

Özgen, 5. Dünya Dokuz Kumalak ve 1. Mangala Dünya şampiyonaları için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredatında yer vermesinin, 4 bin yıllık geçmişe sahip Türk zeka ve strateji oyunu mangalaya ilgiyi ciddi anlamda artırdığını söyledi.

Televizyonlardaki çeşitli dizilerde oyunun yer almasının da ilginin artmasında etkili olduğunu anlatan Özgen, bu durumu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mangalanın insanlara katacağı çok şey olduğuna inandıklarını vurgulayan Özgen, "Okullarımızda geleneksel oyunların yaygınlaştırılması adına ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de çoğu uluslararası etkinliğimizi devlet okullarının salonlarında yaptık ki çocuklarımız, yurt dışından insanların oynadığımız oyuna ilgi gösterip geldiklerini görsün, ilgi daha çok artsın. Bu konuda bayağı başarılı olduk." şeklinde konuştu.