HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Google'ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başladı.

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

Loon Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, projenin ortağı olan Telkom Kenya abonelerinin yüksek irtifalı balonlarla internet hizmeti almaya başladığını belirtti.

Ülkede başlatılan hizmetin batı ve orta bölgelerde yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını aktaran Westgarth, bu alanı kapsamak için yaklaşık 35 araçlık bir filo kullanılacağını kaydetti.

Westgarth, testlere başladıklarından bu yana 35 bin tekil kullanıcıyı internete bağladıkları, ayrıca sesli ve görüntülü konuşma hizmeti sağladıkları bilgisini paylaştı.

SANİYEDE 18,9 MEGABİTE ULAŞTI

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, ilk saha testlerinde 18,9 megabit/saniye indirme ve 4,7 megabit/saniye yükleme hızına ulaştı.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.

Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Merakla beklenen 'amiralin' resmi tarihi açıklandı!Merakla beklenen 'amiralin' resmi tarihi açıklandı!
18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklayabilir!

TikTok yasaklanıyor mu?

WhatsApp Facebook Messenger ile arasına çapraz bağ kuruyor!

WhatsApp sohbet özelliği ile çapraz bağ kuracak!

Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Merakla beklenen 'amiralin' resmi tarihi açıklandı!

OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

21 Temmuz'da dünyada bir ilk gerçekleşecek!

İlk ipucu verildi: Apple iPhone adaptörleri için anket yayınladı!

Apple'ın iPhone'lar için hazırladığı anket gündem oldu!

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

Anne babalar dikkat! Tehlikenin yeni adı: Mavi Bebek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.