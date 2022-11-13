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İNTERNET NEDEN YAVAŞ, ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım'da internet, sosyal medya neden açılmıyor?

13.11.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vatandaşlar internete erişimde sorun yaşadıklarını belirttiler. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı. Peki, internet çöktü mü, neden yavaş? 13 Kasım'da internet, sosyal medya neden açılmıyor?

İNTERNET NEDEN YAVAŞ, ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım'da internet, sosyal medya neden açılmıyor?

İnternet neden yavaş sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal paylaşım ağlarına ulaşmak isteyen bazı vatandaşlar internette yavaşlık yaşadıklarını dile getirdiler. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

İNTERNET ÇÖKTÜ ?

İnternetin neden yavaşladığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda internetin yavaşladığını dile getirdiler
Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

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INSTAGRAM, YOUTUBE VE TWİTTER’A ERİŞİM SORUNU

Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda sosyal paylaşım ağlarına ulaşımda yavaşlık olduğunu dile getirdiler.

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