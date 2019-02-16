HABER

İnternet dolandırıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Mersin’de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi ’0850’ ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerinden dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İnternet dolandırıcılarına operasyon

Mersin’de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi ’0850’ ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerinden dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de bu evden yönettiklerini belirleyen polis, sabahın erken saatlerinde Özel Hareket Şubesi ekiplerinin desteğinde operasyon düzenledi. Operasyonda, F.G, D.Y, İ.K, S.K ve M.U yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, bir adet ’call center’ olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi. Şüphelilerden M.U’nun 13 suçtan arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken, zanlının ülke genelinde phishing (oltalama) yöntemi ile bir çok kişinin hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı belirlendi.
Zanlıların, açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden ’çekiliş ve kredi’ kampanyası gibi kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi ’0850’ ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıkları ileri sürüldü.
’Nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U ve D.Y tutuklanırken, iki kişi adli kontrol kapsamında, yaşı küçük bir kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İnternet dolandırıcılarına operasyon

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Mersin’de tefecilere operasyonMersin’de tefecilere operasyon
Mersin’de yarım ton kaçak nargile tütünü ele geçirildiMersin’de yarım ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.