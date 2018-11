İnternet dünyasının yeni fenomeni: E-Spor!

Dijital çağda en hızlı gelişim gösterenler alanlardan biri ise şüphesiz video oyunları oldu. ABD'li fizikçi William Higginbotham'ın 1958 yılında icat ettiği video oyunu Tennis for Two, bilinen ilk video oyunu olarak tarihe geçerken, sonraki yarım asır boyunca video oyunları insan hayatının önemli zaman geçirme uğraşlarından biri olmaya devam etti.

Video oyunlarına olan ilgi her geçen gün artarken, milyonlarca tutkunu olan, önemli sponsorların yatırım yaptığı, büyük turnuvaların düzenlendiği bir sektör var artık global dünyada. Elektronik spor veya bilinen adıyla e-spor, kuşkusuz sanal dünyanın en büyük fenomeni.

2018 yılı itibariyle video oyunlarını sadece oyun olarak tanımlamak ise artık yeterli değil. Counter Strike, Dota 2 veya League of Legends oynadığınızda artık sadece oyun oynamış olmuyor, kendinize yeni bir dünya yaratıyor, aynı anda sosyalleşebiliyor, farklı kültürden insanlarla tanışabiliyor hatta para bile kazanabiliyorsunuz.

En popüler e-spor oyunları: Counter Strike, Dota 2, League of Legends

"Büyük Avrupa kulüpleri taraftarlarına eğlenceli bir temaşa sanatı ve bir spor eğlencesi sunmaya çalışıyor. E-spor da dünyanın en hızlı ilerleyen rekabetçi oyunu olduğu için, bu kulüpler kendi kitlelerini peşinden sürükleyecek bir e-spor takımı kurmak istiyorlar. "

Türkiye e-spor'da önemli bir potansiyele sahip

Türkiye genç nüfusu ile beraber önemli bir e-spor ülkesi olma potansiyeline sahip. Kaan Kural, Kore ve diğer Asya ülkelerinin gerisinde olduğumuzu ancak gelişmeye açık genç nüfusla beraber Türkiye'nin önünün açık olduğunu görüşünde:

"Şu anda Counter Strike Go, Fortnite, League of Legends gibi alanlarda, ciddi sporcularımız, Riot Games'in organize ettiği çok ciddi bir ligimiz ve belli bir seviyenin üzerinde başarı kazanan takımlarımız var. Çok iyi olduğumuzu iddia etmeyeceğim ama hatırı sayılır bir noktadayız. Her geçen gün gelişmeye de çok açığız genç nüfustan dolayı. "

Sadece profesyonel kulüpler destek vermiyor e-spor'a. Üniversiteler de öğrencilerine e-spor bursları vermeye başladı. Böylece gençler e-spor oyuncusu olma yolunda erken yaşta profesyonel destek alabiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi E-spor Merkezi Koordinatörü Seçkin Topaloğlu, üniversitelerin e-spor bursu vermesinin öğrenciler için önemli bir destek olduğunu düşünüyor: