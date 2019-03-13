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İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türksat AŞ arasında, okullara uydu üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin iş birliğini genişleten sözleşme imzalandı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: - "Şu an yaklaşık 5 bin 100 okulumuz uydu üzerinden internete önümüzdeki süreçte erişmiş olacak. Böylece internet erişimi olmayan okulumuz da kalmayacak"

Okullara uydu üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile Türksat AŞ arasında devam eden iş birliğinin kapsamı, yenilenen sözleşmeyle genişletildi.

Türksat AŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törende yaptığı konuşmada, zeki, ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirilmesiyle ülkelerin güçleneceğini, bunu yapabilmenin tek yolunun ise eğitim sisteminin sağlam temeller üzerine kurulması olduğunu söyledi.

Sayan, eğitimin teknolojiyle entegre olması noktasında imkanlar sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Eğitim alanında büyük atılımlar yapıldığını hatırlatan Sayan, "Özellikle eğitimin teknoloji ile entegre olması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği ve eğitimin özünde bir insan meselesi olduğu temelinden yola çıkarak belirlediği 2023 Eğitim Vizyonu sayesinde bugün eğitimde bambaşka fırsatların, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sunulduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Sayan, şöyle devam etti:

"Yine Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 'Aslolan medeniyet perspektifimizi korumaktır. Bunu yaparken ne evrenseli yakalayacağız diye kendimizi inkar edeceğiz ne de mevcudu koruma saikiyle dünyadan kopacağız. Bu minvalde bizim en büyük yardımcımız dünyadaki tüm bilgileri bize kolayca ulaştıracak bilgi teknolojileridir."

- "İnternet erişimi olmayan okulumuz kalmayacak"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de bilgiye erişim olmadan yeni nesillerin dünyayla rekabet edebilir hale getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Okulların yaklaşık üçte ikisine akıllı tahtaların konulduğunu hatırlatan Denemeç, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklara en iyi becerileri kazandırabilecek yatırımları yapma gayretinde olduklarını söyledi.

Denemeç, Türkiye'de internet hatlarının ulaştırılmasının maliyetinin çok yüksek olduğu bölgeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Günümüzde internetin olmaması elektriğin olmaması kadar önemli. Çünkü bilgiye erişemiyorsunuz. Türksat gibi bir kurumumuz, uzayda dolaşan uydularımız var. Onların vasıtasıyla bu okullarımıza internet erişimini sağlama imkanımız olacak. Bir kısmına, yaklaşık yarısına zaten sağlamıştık. Şu an yaklaşık 5 bin 100 okulumuz uydu üzerinden internete önümüzdeki süreçte erişmiş olacak. Böylece internet erişimi olmayan okulumuz da kalmayacak."

Konuşmaların ardından iki kurum arasında sözleşme imzalandı.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ömer fatih sayan Türksat AŞ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

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