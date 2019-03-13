İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak

Okullara uydu üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile Türksat AŞ arasında devam eden iş birliğinin kapsamı, yenilenen sözleşmeyle genişletildi.

Türksat AŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, törende yaptığı konuşmada, zeki, ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirilmesiyle ülkelerin güçleneceğini, bunu yapabilmenin tek yolunun ise eğitim sisteminin sağlam temeller üzerine kurulması olduğunu söyledi.

Sayan, eğitimin teknolojiyle entegre olması noktasında imkanlar sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Eğitim alanında büyük atılımlar yapıldığını hatırlatan Sayan, "Özellikle eğitimin teknoloji ile entegre olması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği ve eğitimin özünde bir insan meselesi olduğu temelinden yola çıkarak belirlediği 2023 Eğitim Vizyonu sayesinde bugün eğitimde bambaşka fırsatların, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sunulduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.