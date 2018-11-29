İnternet fenomeni Enes Batur hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan ünlü Youtuber Enes Batur, 20 Ekim günü kanalında yayınladığı videoyla takipçilerinin tepkisini aldı. Amcasına küfürler ederek aşağılamalara yer verdiği videonun sonunda her şeyin şaka olduğunu söyledi. Yayınlanan videonun ardından tepkilerin yanı sıra bir çok kişi de CİMER'e suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Enes Batur hakkında yapılan suç duyurusu sonucunda , ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’,’Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Ünlü Youtuber'ın Antalya'da ikamet etmesi ve şikayetlerin hepsinin Türkiye üzerinden yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

VİDEO TÜRKİYE'DE İNFİAL YARATTI

Verilen yetkisizlik kararında, CİMER kanalıyla yapılan şikayet başvuruları nedeniyle başlatılan soruşturmanın, yayınlanan videoyla ilgili olarak Türkiye'nin her yerinde infial yaratması sonucu şikayetlerin olduğu belirtildi. Aynı zamanda adli yargılanma hakkının zedelenmemesi ve aynı eylemden dolayı farklı yerlerden birden fazla soruşturmanın yürütülmemesi göz önünde bulundurarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturmanın gönderildiği ifade edildi.

‘'HER ŞEY MİZANSEN''

Youtuber Enes Batur, videoyu yayınladığı dakika itibariyle aldığı tepkilerin sonrasında , her şeyin mizansen olduğunu söyleyerek kamera arkasını yayınlamıştı. Olay yaratan video kısa süre sonra yayından kaldırıldı.