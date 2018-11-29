MAGAZİN

İnternet fenomeni Enes Batur hakkında soruşturma başlatıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Enes Batur , amcası ile çektiği video , kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bir çok kişi videoyu CİMER’e şikayet etti ve Youtuber hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Enes Batur, aldığı tepkiler üzerine her şeyin mizansen olduğunu söyleyerek videoyu yayından kaldırdı.

İnternet fenomeni Enes Batur hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de en çok aboneye sahip olan ünlü Youtuber Enes Batur, 20 Ekim günü kanalında yayınladığı videoyla takipçilerinin tepkisini aldı. Amcasına küfürler ederek aşağılamalara yer verdiği videonun sonunda her şeyin şaka olduğunu söyledi. Yayınlanan videonun ardından tepkilerin yanı sıra bir çok kişi de CİMER'e suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Enes Batur hakkında yapılan suç duyurusu sonucunda , ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’,’Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Ünlü Youtuber'ın Antalya'da ikamet etmesi ve şikayetlerin hepsinin Türkiye üzerinden yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savunduAmcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

VİDEO TÜRKİYE'DE İNFİAL YARATTI

Verilen yetkisizlik kararında, CİMER kanalıyla yapılan şikayet başvuruları nedeniyle başlatılan soruşturmanın, yayınlanan videoyla ilgili olarak Türkiye'nin her yerinde infial yaratması sonucu şikayetlerin olduğu belirtildi. Aynı zamanda adli yargılanma hakkının zedelenmemesi ve aynı eylemden dolayı farklı yerlerden birden fazla soruşturmanın yürütülmemesi göz önünde bulundurarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturmanın gönderildiği ifade edildi.

‘'HER ŞEY MİZANSEN''

Youtuber Enes Batur, videoyu yayınladığı dakika itibariyle aldığı tepkilerin sonrasında , her şeyin mizansen olduğunu söyleyerek kamera arkasını yayınlamıştı. Olay yaratan video kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

Enes Batur amcasına hakaret ettiği video için özür dilediEnes Batur amcasına hakaret ettiği video için özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ener batur soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

AK Parti'de İstanbul krizi aşıldı! Binali Yıldırım istifa mı ediyor?

AK Parti'de İstanbul krizi aşıldı! Binali Yıldırım istifa mı ediyor?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
nefret ediyorum şu Enes Batur dan. neyini seviyosun adam tam bir sinir bozma makinesi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ata Demirer'den yıllar sonra gelen Özge Borak itirafı

Ata'dan yıllar sonra gelen Özge Borak itirafı

Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak?

Yılbaşında hangi ünlü nerede sahne alacak?

Deniz Seki'den beklenen albüm! 'Uzun Hikaye'

Deniz Seki'den beklenen albüm! 'Uzun Hikaye'

Kim Kardashian'dan çıplak poz veren kardeşine misilleme

Kardeşinin çıplak pozlarına misilleme!

Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler

Olay itiraf: Yüzü güzel poposu büyük

Larissa Gacemer'in 'kadayıf pantolon' yorumu sosyal medyayı salladı

'Kadayıf pantolon' yorumu sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.