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  4. İnternet fenomeni 'Taksim Dayı' İstiklal Caddesi'nde

İnternet fenomeni 'Taksim Dayı' İstiklal Caddesi'nde

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kadıköy'deki sokak röportajıyla ün kazanan internet fenomeni 'Taksim dayı' gazetecilerle birlikte bir ilki gerçekleştirdi. Ümraniye'de yaşayan fenomen dayı hayatında ilk defa Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde ise büyük bir ilgiyle karşılaştı.

İnternet fenomeni 'Taksim Dayı' İstiklal Caddesi'nde

Kadıköy'de yapılan sokak röportajıyla fenomen olan 'Taksim dayı' lakaplı Muharrem Topal, kendisine sorulan ingilizce 'Taksim'e nasıl gidebilirim?' sorusuna verdiği cevapla olay olmuştu. İngilizce cevaplar vermeye çalışan Topal'ın röportajı kısa sürede internette milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"HELLO, ENEGEYN"

Ümraniye'de yaşayan Topal, hayatında hiç Taksim'e gitmediğini söyledi ve Show Haber muhabiri Ali Çiçek'le birlikte ilk kez Taksim sokaklarında gezdi. 'Hello, enegeyn, haksim' sözleriyle ün kazanan Topal, Taksim'e adım atmasıyla ilgi odağı oldu. Fenomeni görenler yanından ayrılmayıp fotoğraf çekildi.

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