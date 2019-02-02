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İnternet fenomeni Trakyalı Romeo, dolandırıcılara 2 bin lirasını kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Trakyalı Romeo ismiyle tanınan Malkaralı sosyal medya fenomeni Selçuk Dönmez, dolandırıcılara 2 bin lirasını kaptırdı.İnternet üzerinden otomobiline muayene sırası almak isteyen Malkaralı sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Selçuk Dönmez, ummadığı bir olayla karşılaştı.

Trakyalı Romeo ismiyle tanınan Malkaralı sosyal medya fenomeni Selçuk Dönmez, dolandırıcılara 2 bin lirasını kaptırdı.
İnternet üzerinden otomobiline muayene sırası almak isteyen Malkaralı sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Selçuk Dönmez, ummadığı bir olayla karşılaştı. Selçuk Dönmez, otomobiline muayene sırası almak için bir internet adresine banka hesap bilgilerini girdi. Bir süre sonra Dönmez’in banka hesabına yatan yaklaşık 2 bin lira maaşın dolandırıcılar tarafından çekildiği ortaya çıktı. Dönmez’in hesap bilgilerini girdiği sitenin sahte olduğu anlaşıldı.
Dolandırıldığını fark eden Selçuk Dönmez, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dönmez, ayrıca bankaya gidip kartını iptal ettirerek, yeni banka hesabı açtırdı.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Dönmez’in 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.
Selçuk Dönmez, "Yaşadığım olay için çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok, olan oldu. En azından başkaları dolandırılmasın. İnternet alışverişi yapan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar" diye konuştu.

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