İnternet fiyatları 2019’da zamlanacak!

BTK, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren AKK’nin kalkacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın ardından internet paketlerindeki fiyatlar inanılmaz derecede zamlanmıştı. Hatta bazı internet servis sağlayıcıları fiyatı uygun tutmak için 2019 yılında bile 4 mbit internet hızı sunmayı planlıyor. Yaşanan bu olaylar yetmezmiş gibi bugün de internet fiyatları için bir kötü haber daha geldi.

Türk Telekom, bildiğiniz gibi diğer internet servis sağlayıcılarının altyapısını sağlıyor. Türk Telekom, kiraladığı bu hatlara 2019 yılında tam yüzde 66 oranında zam yapacağını açıkladı. Yapılacak olan bu yüzde 66’lık zam, diğer internet servis sağlayıcıları tarafından son kullancıya yansıtılacak.

BTK’nın onayını bekleyen bu zam kararı eğer onaylanırsa, internet fiyatları yaklaşık yüzde 60 oranında artacak. Umarız bu zam kararı BTK’dan geri döner ve 2019 yılında yüksek hızda internet kullanmak bir lüks olmaz.

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