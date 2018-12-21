HABER

İnternet fiyatları 2019’da zamlanacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

İnternet fiyatları, AKK’nin kalkması ile birlikte 2019 yılında adeta uçacak. Çünkü Türk Telekom, diğer internet servis sağlayıcılarına kiraladığı hatlara tam yüde 66 zam yapacak. Bu zam biz kullanıcılara da yansıyacak.

İnternet fiyatları 2019’da zamlanacak!

BTK, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren AKK’nin kalkacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın ardından internet paketlerindeki fiyatlar inanılmaz derecede zamlanmıştı. Hatta bazı internet servis sağlayıcıları fiyatı uygun tutmak için 2019 yılında bile 4 mbit internet hızı sunmayı planlıyor. Yaşanan bu olaylar yetmezmiş gibi bugün de internet fiyatları için bir kötü haber daha geldi.
Türk Telekom, bildiğiniz gibi diğer internet servis sağlayıcılarının altyapısını sağlıyor. Türk Telekom, kiraladığı bu hatlara 2019 yılında tam yüzde 66 oranında zam yapacağını açıkladı. Yapılacak olan bu yüzde 66’lık zam, diğer internet servis sağlayıcıları tarafından son kullancıya yansıtılacak.

BTK’nın onayını bekleyen bu zam kararı eğer onaylanırsa, internet fiyatları yaklaşık yüzde 60 oranında artacak. Umarız bu zam kararı BTK’dan geri döner ve 2019 yılında yüksek hızda internet kullanmak bir lüks olmaz.

Huawei güvenlik tedbirleri için 2 milyar dolarlık bütçe ayırdı!

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Galaxy S9 için yeni Android Pie beta güncellemesi!Galaxy S9 için yeni Android Pie beta güncellemesi!
Beat Saber İnceleme (PS4)Beat Saber İnceleme (PS4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet fiyatları 2019 internet fiyatları Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

İşte Steam yılın oyunları adayları

İşte Steam yılın oyunları adayları

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Switch yok satmaya devam ediyor

Switch yok satmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.