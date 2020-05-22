İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt

Avustralyalı araştırmacılar, internet bağlantısı hızında dünya rekoru kırıp saniyede 44,2 terabayta (TB) ulaştı. Bu hızla, 1000 adet yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyede indirmek mümkün.

Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin, Melbourne'ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi içim yüzlerce kızılötesi lazer içeren "micro-comb" optik çipler kullanıldı.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature Communications'ta yayımlandı.

Halihazırda dünyada en hızlı internet saniyede ortalama 197,3 megabayt'la Singapur'da. Avustralya'daki ortalama internet hızı ise 43,4 megabayt. Yani son testte ulaşılan hızın milyonda biri.

'Yeni geliştirilen cihazı mevcut altyapıyla kullanmak mümkün'

Monash Üniversitesi'nden Dr. Bill Corcoran, Independent haber sitesine "Dünya genelinde bu teknolojiyi ticari aşamaya taşımak için bir tür bir yarış var. Çünkü, micro-comb teknolojisini mevcut fiber-optik altyapısıyla çok geniş bir alanda kullanmak mümkün" dedi.

Dr. Corcoran, "İki üç yıl içinde laboratuvarlarda bizimkine benzer cihazların üretileceğini ve beş yıl içinde bunun ticari kullanımımın başlayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.