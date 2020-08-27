İnternet hızında yeni bir rekor kırdılar

Science Alert’ta yer alan habere göre, ekip deney kapsamında 178 terabit (Tbps) (1.048.575,94 mbps) hızına ulaşmayı başardı. Yapılan çalışmalar sonucu internet hızı rekoru kırmak için verileri optik fiberlerde kullanılandan çok daha geniş bir dalga boyunda göndererek elde etti. Bunun ne demek olduğunu bilmeyenler için biraz teknik bilgi verelim.

8 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 1 MB indirme yapmak mümkündür.

16 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 2 MB indirme yapmak mümkündür.

24 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 3 MB indirme yapmak mümkündür.

İnternet hızı ile internet indirme hızı fark olsa da bu iki durum birbiri ile bağlantılıdır. Örneğin; Video ve film izlemek dışında internet üzerinden düzenli olarak büyük indirmeler (download) de yapıyorsanız, internet hızınız genellikle indirme hızınızı da etkiler. Steam’den 5 Mbps hızda 10 GB’lik bir oyun indirmek yaklaşık 4 saat sürer, 100 Mbps hızındaki bir internet bağlantısında ise 15 dakika sürer.

TÜM FİLM ARŞİVİNİ BİR SANİYEDE İNDİREBİLİR

Tüm bunların ışığında kırılan rekora geldiğimizde 4K kalitesinde 1500 tane filmi bir saniyede indirebilecek seviyede. Söz konusu çalışmaların günlük yaşamda kullanılabilmesi şu an için imkansız olsa da teknolojinin gelişimi ile beraber bu rakamların artık günlük yaşamda da kullanılabilecek olması hayal ötesi bir şey. Şu anda bile 100 mbps için savaşırken belirtilen rakamlar insanı heyecanlandırdığı da bir gerçek.

Snyder Cut of Justice League iddialı bir film olacak

