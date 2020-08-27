HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İnternet hızında yeni bir rekor kırdılar

İnternet hızında yeni bir rekor kırdılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Londra Üniversitesi Akademisi’nde (UCL)gerçekleştirilen çalışmalar sonucu internet hızı için bir rekora imza atıldı.

İnternet hızında yeni bir rekor kırdılar

Science Alert’ta yer alan habere göre, ekip deney kapsamında 178 terabit (Tbps) (1.048.575,94 mbps) hızına ulaşmayı başardı. Yapılan çalışmalar sonucu internet hızı rekoru kırmak için verileri optik fiberlerde kullanılandan çok daha geniş bir dalga boyunda göndererek elde etti. Bunun ne demek olduğunu bilmeyenler için biraz teknik bilgi verelim.

  • 8 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 1 MB indirme yapmak mümkündür.
  • 16 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 2 MB indirme yapmak mümkündür.
  • 24 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 3 MB indirme yapmak mümkündür.

İnternet hızı ile internet indirme hızı fark olsa da bu iki durum birbiri ile bağlantılıdır. Örneğin; Video ve film izlemek dışında internet üzerinden düzenli olarak büyük indirmeler (download) de yapıyorsanız, internet hızınız genellikle indirme hızınızı da etkiler. Steam’den 5 Mbps hızda 10 GB’lik bir oyun indirmek yaklaşık 4 saat sürer, 100 Mbps hızındaki bir internet bağlantısında ise 15 dakika sürer.

TÜM FİLM ARŞİVİNİ BİR SANİYEDE İNDİREBİLİR

Tüm bunların ışığında kırılan rekora geldiğimizde 4K kalitesinde 1500 tane filmi bir saniyede indirebilecek seviyede. Söz konusu çalışmaların günlük yaşamda kullanılabilmesi şu an için imkansız olsa da teknolojinin gelişimi ile beraber bu rakamların artık günlük yaşamda da kullanılabilecek olması hayal ötesi bir şey. Şu anda bile 100 mbps için savaşırken belirtilen rakamlar insanı heyecanlandırdığı da bir gerçek.

Snyder Cut of Justice League iddialı bir film olacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
PS5 için kayıtlar resmen başladı!PS5 için kayıtlar resmen başladı!
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme’nin yeni akıllı saati: Realme Watch!
Apple Watch'a uygun fiyatlı rakip geliyor!
İşte 7000 mAh bataryalı Galaxy M51!
Karşınızda fotoğraflarıyla Galaxy M51!
Huawei Y9a posterde ortaya çıktı
Huawei'nin yeni telefonu posterde göründü!
Napster üçüncü kez el değiştirdi
Napster üçüncü kez el değiştirdi
Yoksa geliyor mu? Sony PlayStation 5 için ön sipariş sayfası açtı!
PS5 için kayıtlar resmen başladı!
TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti!
TikTok'ta büyük şok! Resmen istifa etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.