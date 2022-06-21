İnternet hızını yükseltip internet keyfinizi arttıracak en iyi vdsl modem tavsiyeleri

İlk ADSL teknolojisi çıktıktan sonra internet teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşandı. Önce VDSL ve sonra da VDSL2 adında farklı bağlantı teknolojileri ve bu teknolojileri destekleyen modemler piyasaya sürüldü. Eğer bir süredir yavaş olan internet hızınız sizi rahatsız ediyorsa altyapınız yenilenmiş olabilir. Yeni gelen altyapıya uyumlu olmayan eski modemler, internet hızının kısıtlanmasına ve iletişim problemlerine neden olabilir. Hem internet hızından maksimum verim almak hem daha homojen bir internet bağlantısı elde etmek için yeni modemlerden satın almanız gerekir. Özellikle yeni nesil VDSL modemler; işlemci kapasiteleri, RAM ve bağlantı teknolojileriyle iyi seviyede bir internet kullanım deneyimi sunar. Özellikle internetten stream video izleyen veya oyun oynayan kişiler, aradaki farkı hemen hisseder. "Uzun zamandır modem almadım, neler değişti bilmiyorum." diyen biriyseniz sizler için yeni nesil VDSL modemleri inceledik ve en iyi VDSL modem listesi oluşturduk. İşte detaylar!

1. Zyxel VMG 1312-T20B Antensiz VDSL2 Modem Router

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Zyxel VMG 1312-T20B Antensiz VDSL2 Modem Router, VDSL2 teknolojisi ile maksimum hizmet kapsamı sağlar. Dosya paylaşım imkânı sunan cihaz, kablosuz N300 veya USB bağlantı noktası olanağı tanır. Altyapı izin verdiği takdirde 300 Mbps hıza ulaşabilen ürün, geniş kapsama alanı ve yüksek performans için 802.11n teknolojisi standardına sahip. Kapsamlı gelişmiş QoS üçlü oyun deneyimi ile cihaz, en iyi VDSL modem 2022 listelerinde kendisine yer bulur. Türkçe kullanma kılavuzu ve Türkçe menüsü ile kolay kurulum ve rahat kullanım sağlayan ürün, en iyi VDSL modem 2021 listelerinden beri kullanıcıların beğenisini kazanır.

2. TP-Link TD-W9960 300 Mbps Fiber Destekli Kablosuz VDSL2/ADSL2 Modem Router

En iyi VDSL modem markası denince ilk akla gelen isimlerden olan TP-Link, dünya çapında öncü ürünlere sahip. TP-Link TD-W9960 300 Mbps Fiber Destekli Kablosuz VDSL2/ADSL2 Modem Router, altyapı desteği sayesinde 300 Mbps internet hızına ulaşma özeliğiyle dikkat çeker. VDSL2 ve ADSL2 özelliği, eski nesil modemlere göre 10 kat daha iyi performans sağlayan ürün, aynı zamanda fiber desteği de sunar. Böylelikle bölgede yapılan fiber altyapı çalışmasından her zaman faydalanma imkânına sahip. VDSL modem tavsiye 2021 listelerinde cihaz, güçlü Wi-Fi erişimi sunması ile tercih edilir.

3. TP-Link Archer VR300 AC1200 Mbps Kablosuz Fiber/ADSL/VDSL Modem Router

Evdeki interneti çok daha verimli ve hızlı bir hâle getirmenin yollarından biri olan TP-Link Archer VR300 AC1200 Mbps Kablosuz Fiber/ADSL/VDSL Modem Router; 5GHz sinyal frekansında 867 Mbps, 2.4 frekansında 300 Mbps Wi-Fi internet hızı sunar. En iyi VDSL modem tavsiye listelerinde kendisine yer bulan ürün, hem günlük internet kullanımı ve e-posta alışverişi için verimli ortam oluşturur hem 5 GHz frekansında kesintisiz HD stream video akışı ve oyun keyfi sunar. VDSL2 teknolojisi ile 100 mb/s gibi yüksek hız olanağı tanır. ADSL2 modemlere göre cihaz, 5 kat daha fazla hız imkânı sunar.

4. ASUS DSL-AC51 Dualband ADSL VDSL Fiber Modem Router

Kaliteli bilgisayar bileşenleri markası olan ASUS, modem konusunda da oldukça iddialı. "En iyi VDSL modem hangisi?" denince akla gelen ilk modellerden olan ASUS DSL-AC51 Dualband ADSL VDSL Fiber Modem Router ile ağınızın tamamının kontrolü sizin elinizde olur. Çift kullanım özelliğine sahip olan WAN girişiyle hem Wi-Fi router hem DSL modem olarak çalışabilen cihaz, ADSL2/2+, VDSL2 ve fiber hizmetine destek verebilir. Kullanımı oldukça kolay olan uygulaması sayesinde ürüne mobil cihazlardan erişim sağlanarak cihazın ayarları değiştirilebilir. Ebeveyn kontrolüne olanak sağlayan modemin ayarlarından hangi cihazın internette ne kadar süre online kalacağını belirlemek mümkün.

5. Tenda V12 AC1200 Dualband VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router

VDSL modem tavsiye listelerinde kendine mutlaka yer bulan Tenda V12 AC1200 Dualband VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router, hızlı iletim teknolojisine sahip. Ürün, veri iletimini maksimuma çıkararak 300 Mbps'ye kadar indirme hızı sunar. Çekim gücü zayıf olan mobil cihazların çekim kalitesini arttırarak internet verimine katkıda bulunur. Cihazın üzerinde yer alan 4 adet Wi-Fi anteni, geniş kapsama alanı sunar. Modem, geniş ofisler ve modeme uzak kalan odalarda internet verimini arttırır. Mu-MIMO ve Beamforming teknolojisiyle internette pürüzsüz bir akış ve iyi bir oyun deneyimi sağlar. Dualband teknolojisiyle 2.4 GHz ve 5 GHz'de bağlantı kurabilir.

6. Zyxel VMG3625-T50B Dualband ADS2 VDSL Fiber Modem

VDSL modem tavsiye denince akla ilk gelen markalardan biri olan Zyxel'in VMG3625-T50B Dualband ADS2 VDSL Fiber Modem'i beğenilen ürünler arasında bulunur. Ev ve ofislerde rahatlıkla kullanılabilen ürün; beyaz renkli, sade ve şık bir görünüme sahip. Kolay ve hızlı şekilde kurulumu yapılan cihazın internet deneyimini kolaylaştıran birçok özelliği mevcut. Modem, internet kullanımı esnasında sıklıkla yaşanan kasma, donma ve takılma gibi problemleri ortadan kaldırarak daha homojen ve verimli bir kullanım sunar. Ürünün üzerinde gizli şekilde yerleştirilen 2 adet 5 dBi özelliğe sahip anten bulunur. Cihaz, 300 Mbps internet hızına destek verir.

7. D-Link DSL-224 300 Mbps 4 Port VDSL-ADSL2 Modem

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İnternet kullanıcıları arasında "VDSL Modem nedir?" sorusu epey merak edilir. Hem ADSL hem VDSL modem, bakır kablo üzerinden internet erişimi sağlanan altyapılarda kullanılır. VDSL, farklı olarak santrale yakın mesafede oturanlara yüksek hızlı internet erişim olanağı tanır. VDSL altyapısı ile 100 Mbps gibi yüksek hızlarda internet erişimi almak mümkün olur. 300 metreye kadar 55 Mbps hız desteği sağlayan VDSL altyapısından verim almak için D-Link DSL-224 300 Mbps 4 Port VDSL-ADSL2 Modem kullanabilirsiniz. Ürün, internet altyapısının imkân vermesi hâlinde 300 Mbps'ye kadar internet erişim hızı sağlar.

8. Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2 Fiber Mesh Wi-Fi Modem Router

Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2 Fiber Mesh Wi-Fi Modem Router, ev ve iş yerlerinde kesintisiz ve güvenli internet ağı sunar. Güçlü anten kapasitesiyle evin her noktasına ulaşan Wi-Fi teknolojisine sahip. VDSL modem tavsiye listelerinde kendisine daima yer bulan ürün, internet ağı içinde güvenliği üst düzeyde tutar. Ürün, bankacılık teknolojisinde kullanılan "https" sertifikalı korumasıyla ağ içinde yer alan akıllı cihazların birbiriyle etkileşimini engelleyerek dışarıdan gelebilecek olan tehditleri engeller. Kullanıcı dostu mobil uygulaması ve gelişmiş cloud desteğiyle modemi, mobil cihazlar üzerinden herhangi bir yerden internet bağlantısıyla kolayca kontrol edebilirsiniz.

9. TP-Link Archer VR2800 ADSL VDSL Fiber Modem Router

VDSL modem önerisi için akla ilk gelen markalardan olan TP-Link, Archer VR2800 ADSL VDSL Fiber Modem Router ürünü ile sektördeki farkını ortaya koyar. 5 GHz'de 2167 Mbps ve 2.4 Ghz'de 600 Mbps gibi yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısını destekleyen cihaz, aynı zamanda gelişmiş Broadcom NitroQAM teknolojisi ile internet hızını arttırmak için geniş çaplı veri aktarımı gerçekleştirir. Ev ve ofislerde maksimum kapsama alanı sağlayan ürün, 1 GHz dual-core işlemcisi ile veri aktarımını pürüzsüz ve dengeli şekilde kullanıcıya ulaştırır. 4 gibabit ethernet portu ile TV üzerinden kullanıcıya kesintisiz stream yayın izleme imkânı sunar.

10. Everest SG-V500 2.4 GHz 300 Mbps Kablosuz VDSL/ADSL2+ Modem Router

VDSL modem kurulumu için kolaylık sağlayan Everest SG-V500 2.4 GHz 300 Mbps Kablosuz VDSL/ADSL2+ Modem Router, Türkçe menüsü ve Türkçe kullanma kılavuzu ile kullanıcıların beğenisini kazanır. 32 MB DDR2 RAM sahibi olan ürün, Wi-Fi üzerinden 300 Mbps inter hız imkânına sahip. 4 tane LAN bağlantı için cihaz, 10/100 Mbps veri aktarım hızı sunar. Ürünün misafirler için misafir ağı oluşturma seçeneği ve istenmeyen cihazları kara listeye ekleme özelliği bulunur. Kolay ve güvenli kullanıma sahip olan ürün, RTL8685S ailesine ait işlemci ile çalışır.