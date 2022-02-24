İnternet hızınıza gözle görülür etki yapacak en iyi modemler

Gelişen teknolojiyle birlikte iş, eğitim, eğlence ve daha birçok aktiviteyi internet üzerinden yapar olduk. Kısacası internet elimiz kolumuz oldu desek, abartmış olmayız. Hal böyle olunca bağlantı hızının da önemi arttı. İnternet bağlantısından maksimum verim almak, hızlı bir erişime sahip olmak için iyi bir modeme ihtiyaç olduğu kesin. “Modem nedir?” ya da “Modem ne demek?” diyorsanız kısaca telefon hatları sayesinde internete bağlanmamızı sağlayan cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Adını modülasyon ve demodülasyon kelimelerinin birleşmesinden alan bu cihazlar, telefon hatları üzerinden aldığı analog sinyali bilgisayar dili olan dijital sinyale çevirir. Ardından bilgisayardan aldığı dijital veriyi analog hale dönüştürerek telefon hatlarına iletir ve aradaki bağlantıyı sağlar. İnternet bağlantısı sağlayabileceğiniz, bağlantı hızına gözle görülür etki yapacak en kaliteli modemleri sizin için derledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim!

1. Kablosuz ağ sinyallerini evin her yerine ulaştırın

İnternet bağlantınızdan maksimum verimi almak istiyor, kaliteli bir ürün arıyorsanız sizin için en iyi modem önerilerinden biri Keenetic markasının Hero DSL KN-2410-01TR AC1300 adını verdiği cihazı olabilir. Modem, 900 MHz çift çekirdeğe sahip işlemcisi sayesinde tüm ağ görevlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 256 MB DDR3 RAM ve 128 MB flash hafızası bulunan cihaz, kablosuz ağ performansını maksimum seviyeye çıkarıyor. Dual image teknolojisi sayesinde flash hafızayı ikiye ayırıyor ve temel yazılımı sakladığı için güncelleme nedeniyle oluşabilecek aksiliklerin önüne geçiyor. Böylece sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Kablosuz ağ sinyallerini güçlü bir şekilde iletme konusunda da çok başarılı modem, sahip olduğu 4 port sayesinde hem LAN hem WAN olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Keenetic markasının bu modelinde bulunan 4 adet 5 dBi gücündeki yönlendirilebilir harici anten, kablosuz ağ yönünü belirliyor. Bu özelliği sayesinde çekim gücünü optimum seviyeye çıkarabilen cihaz, kesintisiz sinyallerle hızlı bir internet deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor.

2. Kopmayan bağlantının keyfini çıkarın

İnternet hızınızı uçuşa geçirecek iyi ve kaliteli bir modem arayışındaysanız Tenda markasının V1200 adını verdiği modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Markanın yüksek hızlı kablosuz bağlantı sağlayan modemi, yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi sunuyor. Cihaz, dual-band kablosuz ağ standardı ile beamforming sayesinde sorunsuz HD video aktarımı ve stabil ağ bağlantısını bir araya getiriyor. Tasarımıyla da dikkat çeken V1200, tüm DSL bağlantı tiplerine uyum sağlayabiliyor. Gelişmiş ve yüksek hızlı bağlantısıyla internet kullanımı sırasında yavaşlama ve kopma gibi sorunlar da yaşatmıyor.

3. Kolay ve hızlı kurulum

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En iyi modem markası demişken Zyxel markasından söz etmemek olmaz. Markanın VMG3625-T50B adını verdiği modeli, üstün hızlı bağlantısı sayesinde üçlü oyun güç merkezi ihtiyacına cevap veriyor. Eş zamanlı, gecikmesiz oyun ve akış imkanı sunan cihaz, performans artırıcı özelliği sayesinde çok kullanıcılı yerler için ideal bir seçim. Ayrıca birden fazla Wi-Fi ağı oluşturmaya imkan tanıyan ve misafirlere özel kullanım sunan cihaz, kullanıcı dostu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Hem duvara monte edebileceğiniz hem stand-alone şeklinde kurulumunu gerçekleştirebileceğiniz cihaz size konforlu bir kullanım ve alan tasarrufu sağlıyor. "Modem nasıl kurulur?" diyorsanız yapmanız gereken, cihazın hat bağlantısını gerçekleştirdikten sonra bilgisayar veya tablet üzerinden tarayıcıyı açmak. Ardından 192.168.1.1 adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı bölümüne admin, şifre bölümüne ise cihazın arkasında login password olarak belirtilen şifreyi yazmanız gerekiyor. Son olarak karşınıza çıkan hızlı kurulum yönlendirmelerini takip ederek cihazın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

4. Hem hızlı hem güvenli

İnternet bağlantınızdan maksimum verim almak, oyun keyfinizi yarıda kesmeyen hızlı bir bağlantıya kavuşmak istiyor ve "En iyi modem hangisi?" diyorsanız TP-Link markasının Archer-VR300 adını verdiği modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. En yeni VDSL2 teknolojisi sayesinde 100 Mb/s'ye varan VDSL geniş bant hızı sağlayan cihaz hem DSL modem hem kablosuz yönlendirici olarak kullanılabiliyor. 4 harici anteniyle uzak mesafelerde bile bağlantı hızınızı korumanızı sağlayan modemle dilerseniz eve gelen misafirleriniz için özel bir ağ oluşturabilirsiniz. Ebeveyn kontrol özelliği sayesinde çocuklarınızın sadece güvenli sitelere girmesine izin verebileceğiniz modem, kolay kurulumuyla da öne çıkmayı başarıyor.

5. Ebeveyn kontrolü ve kolay kullanım bir arada

Çocuklarınızın interneti güvenli şekilde kullanmalarını sağlayacak ebeveyn kontrolü sizin için olmazsa olmaz bir özellikse ASUS markasının DSL-N16 adını verdiği modemi harika bir alternatif olabilir. Tek başına modem ve router olarak kullanılabilen cihaz, Fiber, VDSL ve ADSL bağlantılarının tamamına uyum sağlıyor. Arayüzünde bulunan VPN aktif etme özelliğiyle internette ihtiyacınız olan tüm gizlilik ve güvenliği sağlıyor. Üstelik cihaz, 3 adımda ve toplam 30 saniyede kurulabilir olmasıyla sizi "Modem nasıl kurulur?" derdinden kurtararak büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. 2 dBi gücündeki antenleriyle çekim gücünü yükselten DSL-N16, evinizde tercih edebileceğiniz en iyi modem alternatiflerinden biri.

6. Hem router hem modem işlevi gören bir cihaz arıyorsanız

İnternet hızından maksimum verim almak istiyorsanız ev için en iyi modem alternatiflerinden biri de Tenda'nın D305 adını verdiği modeli olabilir. Marka, tek duraklı ağ çözümü sunmak için 300 Mbps kablosuz router ile ADSL2+ modemi tek aygıtta birleştirerek modemi kullanıcının beğenisine sunuyor. Model üzerinde bulundan dört adet, her yöne uyumlu, harici 5dBi high gain anteni sayesinde büyük evlerde bile her noktada güçlü bir kablosuz bağlantıya erişebilmenize olanak tanıyor. Kolay kurulumuyla da son derece konforlu bir kullanım sunan cihazla yüksek hızlı internetin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

7. Kolay kurulum ve hızlı bağlantının keyfini çıkarın

En iyi modem tavsiyesi demişken dünyada Network aygıtları ve ekipmanları denildiğinde akla ilk gelen markalardan Tenda'nın her noktada stabil internet sağlayan V300 adını verdiği modelinden söz etmemek olmaz. Markanın VDSL/ADSL, ethernet Wan dahil olmak üzere birden çok bağlantı türünü destekleyen modelini diğer tüm modemlerden ayıran en önemli özellik, 6000 volt yıldırım korumasına sahip olması diyebiliriz. Ayrıca her yöne döndürülebilen 2 adet anteni sayesinde geniş bir kablosuz sinyal kapsamı sunan cihazın kurulumu kolay olduğu için hızlıca kurulum adımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Kesinti yaşamadan internette gezinmenin, video izlemenin ve oyun oynamanın tadını çıkarabilirsiniz.

8. Hem hızlı hem uyumlu

Süper hızlı internet için kaliteli bir modem arıyorsanız TP-Link markasının birçok ihtiyaca cevap veren ve en sık tercih edilen cihazları arasında yer alan TD-W9970 isimli modelini tercih edebilirsiniz. Yeni nesil VDSL2 teknolojisi sayesinde ADSL2+'dan neredeyse beş kat daha hızlı bir bağlantı sunan cihaz, tüm ADSL, fiber ve kablo servislerine uyum sağlıyor. 2.4 GHz bant üzerinden 300 Mbps kablosuz hız ile kesintisiz HD video akışı, çevrimiçi oyun ve diğer bant genişliğine bağlı işler için ideal bir çözüm sunan TD-W9970, ebeveyn denetimleri fonksiyonu sayesinde de belirtilen cihazların çevrimiçi süresini ve erişimini sınırlamanıza olanak tanıyor.

9. 3 adımda kolayca kurun ve hemen internete bağlanın

Neredeyse tüm işlerinizi internet üzerinden yapıyor, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor ve "En iyi ADSL modem hangisi?" diyorsanız teknoloji ve bilgisayar sektörünün önde gelen markalarından ASUS'un DSL-AC51 adını verdiği modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Çift bant özellikli cihaz, 5 GHz üzerinde 433 Mbps, 2.4 GHz üzerinde ise 300 Mbps hızına erişmenizi sağlıyor. VDSL2, ADSL2/2+, ADSL, fiber ve kablo servislerine uyum sağlayan modem, basit kullanıcı arayüzü sayesinde kurulum için sadece 3 adıma ihtiyaç duyuyor. Bunun için cihazı bağladıktan ve dizüstü bilgisayar veya tablet gibi Wi-Fi özellikli bir cihazla internet tarayıcısını açmalısınız. Sonra kullanıcı adı ve parolayı girerek anında kurulumunu gerçekleştirebilir, hızlı ve güvenli bağlantının tadını çıkarabilirsiniz.

10. İhtiyaç duyduğunuz performans için

Evinizdeki internet bağlantı ihtiyacınızı karşılayacak bir modem arıyorsanız Zyxel markasının Vmg3312-t20a adını verdiği modeli sizin için uygun bir seçenek olabilir. Markanın sıkça tercih edilen modemleri arasında yer alan cihaz, iyi ve yeterli bir performans sunuyor. Ethernet kablosu aracılığıyla yoğun internet ihtiyacını karşılamak isteyenler için 4 adet ethernet port çıkışı sunan cihaz, 300 Mbps'ye kadar kablosuz bağlantı hızı sağlıyor. Ortalama 120 metrekare bir ev için son derece yeterli bir çekim gücü sunan model, uygun fiyatı ve yüksek performansıyla kullanıcılardan tam not almayı başarıyor.

11. Her işletim sistemiyle rahatça kullanın

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Hızlı, stabil internet bağlantısı için iyi ve kaliteli bir modem arayışındaysanız TP-Link markasının TD-W9960 adını verdiği modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Modem, 300 mb/s Wi-Fi ile kullanıldığı zaman 100 mb/s'ye kadar çıkabilen süper hızlı VDSL geniş bant hızları sunuyor. Güçlü harici antenleri sayesinde evin her köşesine sinyal gönderebiliyor. Böylece kesintisiz ve güçlü bir Wi-Fi ağı oluşturmayı başarıyor. Windows'tan Vista'ya kadar birçok işletim sistemi ile uyumlu ve stabil bir şekilde çalışabilen modem, güçlü tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kolayca kurulabiliyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, erişim denetimi gibi ağ ayarlarını her türlü Android ve IOS cihazlarınızdan yönetme olanağı tanıyor. Yıldırıma karşı koruması olduğu için kötü hava şartlarında bile güvenle kullanılıyor.

12. Geleceğin teknolojisine adım atın

İnternet hızınızı uçuracak iyi bir modeme ihtiyacınız varsa network cihazları denildiğinde akla ilk gelen markalardan Airties'ın Air 5650 adını verdiği modeli sizin için uygun bir seçenek olabilir. Hem ADSL/ADSL2+ hem VDSL/VDSL2 özelliği taşıyan cihaz, ADSL modem olarak kullanılabildiği gibi VDSL desteği sayesinde de gelecek teknolojiye hazır olmanıza olanak tanıyor. VDSL profil 17 desteği sayesinde eş zamanlı olarak 100 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızını destekliyor. Türkiye'deki tüm VDSL ve ADSL alt yapısına uyumlu olarak üretilen cihaz, 300 Mbps 11N teknolojisi ile kablosuz ağ hızında, yüksek hız ve performansa ihtiyaç duyulan uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanıyor.

13. Hızlı kablosuz bağlantı için

Hızlı bir internet bağlantısı için tercih edebileceğiniz bir diğer modem alternatifi de D-Link markasının Dsl-2740u adını verdiği modeli olabilir. Wi-Fi 4 standardına sahip cihaz, WLAN üzerinden 300 Mbit/s veri transfer hızı sunuyor. Üzerinde bulunan 2 adet harici anteniyle geniş bir kablosuz ağ alanı sağlayan modem aynı zamanda sahip olduğu 4 adet ethernet çıkışı ile ethernet kablosu üzerinden de son derece hızlı bir internet bağlantısı elde etmenize olanak tanıyor. Güvenlik algoritmalarını destekleyen ve saldırıları engelleyen cihaz, ev içi internet kullanımınız için yeterli bir performans sergiliyor.

14. Birçok özellik tek cihazda

İnternet bağlantınızı uçuracak, kesintisiz ve hızlı internetin keyfini çıkarabileceğiniz iyi ve kaliteli bir modem arıyorsanız Keenetic markasının Extra DSL AC1200 modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Sahip olduğu 128 MB DDR3 Ram ile kablosuz bağlantınızı en üst seviyeye çıkaracak cihaz, 4 adet anteni sayesinde istediğiniz yöne yüksek çekim gücü sağlayabiliyor. Güçlü güvenlik sistemi olduğu için tüm kullanıcıların interneti rahat ve güvenli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor. Modem aynı zamanda router, mesafe genişletici, access point ve client modlarında çalışmayı da destekliyor.

15. Çok büyük olmayan evler için ideal bir alternatif

Hangi servis sağlayıcıdan hizmet alıyor olursanız olun internet bağlantınızdan maksimum verim sağlamak ve hızlı bir bağlantıya sahip olmak için iyi bir modeme ihtiyacınız var. Hızlı ve kopmayan bir internet bağlantısı için tercih edebileceğiniz modem alternatiflerinden biri de teknoloji sektörünün liderlerinden Huawei markasının Hg630 adını verdiği VDSL modemi olabilir. 300 Mbps'ye kadar internet hızına erişmenize olanak tanıyan cihaz üzerinde yer alan 4 adet ethernet girişi ile de dilerseniz ethernet kablosuyla internete bağlanabilirsiniz. Ortalama bir ev için yeterli kablosuz ağ sağlayan cihazın kurulumunu kolay olduğu için kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz.

16. İnterneti gittiğiniz her yere taşıyın

Yazlık evinize veya tatil yapacağınız otele giderken bile süper hızlı internetinizi yanınızda taşımak istiyorsanız teknoloji sektörünün liderlerinden Huawei markasının Superbox B535-232 isimli modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. 300 Mbps hızındaki 4.5G modem, evinize herhangi bir kablo çekilmesine ihtiyaç duymadan internet bağlantınızı gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Dilediğiniz her yerde fişe takarak hızlıca kullanmaya başlayabileceğiniz modem, access point ve router özelliklerine de sahip. 2.4 GHz ve 5 GHz çift Wi-Fi bantlarını destekliyor ayrıca bunları tek bir görünür sinyalde birleştiriyor. Böylece en iyi sinyali manuel olarak seçmek zorunda kalmadan sorunsuz ve istikrarlı bir Wi-Fi deneyimi yaşamanıza imkan sağlıyor. Modemin yalnızca Turkcell sim kartıyla çalıştığını belirtmekte fayda var.

17. Takın ve hemen çalıştırın

Uzaktan çalışıyor ya da sık seyahat ediyorsanız hızlı internetinizi yanınızda taşımak isteyebilirsiniz. Gittiğiniz her yere interneti götürmenizi sağlayacak bir modem önerisine ihtiyacınız varsa ZTE markasının Turkcell Superbox modelini tercih edebilirsiniz. 300 Mbps hız sağlayan 4.5G modemi dilediğiniz yere götürüp yalnızca fişe takarak hızlı ve rahat internet bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz. 2 adet anten ve 4 adet port girişine sahip modem, altyapıya ihtiyaç duymadan tüm hatlarla çalışabiliyor. Taşınabilir modem sayesinde gittiğiniz herhangi bir yerde güvenliğinden emin olmadığınız kablosuz ağlara bağlanma ya da kopmalar yaşamak yerine kendi hızlı internetinize kolayca erişebilir ve işlerinizi çevrimiçi olarak kolayca halledebilirsiniz.