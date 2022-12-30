İnternet hızınızı katlayacak 2022 yılının en iyi modem markaları

İnternet hızını en çok etkileyen faktörlerin arasında kullanılan modemler yer alıyor. İnternet bağlantısı ne kadar hızlı olursa olsun, eğer modem belli bir kapasiteyi aşamıyorsa bu durumda problem yaşamanız kaçınılmaz. Evinizde veya iş yerinizde kesilen Wi-Fi bağlantılarından ve gecikmeli internetten sıkıldıysanız kaliteli bir modem edinmenizde fayda var. Haydi gelin, 2022'nin en iyi modem seçeneklerini inceleyelim ve size en uygun modemi birlikte seçelim.

1. Aygıta göre ağ trafiğine öncelik tanıma teknolojisi: TP-Link Archer VR300 AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

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TP-Link Archer VR300 AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, işlevsel özellikleri ile ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Altı farklı dilde sorunsuz kurulum sağlanabilen modem, Türkçe menü desteği de sunuyor. Ürün; 5 Ghz ve 2,4 Ghz hızlarında toplam 1200 Mbps birleşik hıza ulaşabiliyor. 2,4 Ghz frekansında 300 Mbps, 5 Ghz frekansında 867 Mbps internet erişim hızı sağlıyor. Bu sayede düşük bağlantı hızında gündelik işlerinizi hallederken yüksek internet hızı sağlayan ağda HD video, stream yayın veya oyunların keyfini çıkarabilirsiniz.

2. 2022'nin en iyi VDSL modemi: TP-Link TD-W9970 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

TP-Link TD-W9970 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, 100 Mbps'ye varan indirme ve yükleme hızıyla VDSL modem seçenekleri arasında sıklıkla tercih edilen modellerden biri. Ürün; VDSL2, ADSL+, fiber ve kablo servisleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Tek bir cihazda bütün servisleri sunan ürün, aynı zamanda router olarak da kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan LAN portları sayesinde dört farklı cihaza kablolu internet bağlantısı sağlayabiliyor. 2,4 Ghz frekansında kablosuz internet için 300 Mbps hız sunuyor. Bu sayede her türlü oyun ve video içeriği için kesintisiz olarak internet erişimi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Kararlı kablosuz bağlantılar için: TP-Link Archer VR400 AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

En iyi fiber modem 2022 modelleri arasında yer alan TP-Link Archer VR400 AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, güçlü iki yönlü anteni sayesinde kablosuz bağlantı deneyimini üst seviyelere taşıyor. Beamforming teknolojisini kullanan antenler, iki yönlü çalışarak optimum bir kapsama alanı oluşturuyor. İki farklı frekans kullanan modem; 5 Ghz frekansında 867 Mbps, 2,4 Ghz hızında 300 Mbps hız deneyimi sağlıyor. Cihazlar arasında veri aktarımını da kolaylaştıran ürün, birden fazla cihaza aynı anda dosya gönderebiliyor.

4. Mobil cihaz üzerinden kolay kurulum imkânı: DSL-AC51 DualBand-DLNA-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router

DSL-AC51 DualBand-DLNA-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router, evinde bilgisayarı olmayanlara dahi kolaylık sağlayan cihazlar arasında yer alıyor. Tablet ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden kolay ara yüzü sayesinde pratik şekilde kurulabiliyor. Güvenliği üst seviyede tutan cihaz, misafirlere özel Wi-Fi ağı oluşturabiliyor. Bu sayede yabancı cihazların ağınıza erişimini engelliyor. Üstelik altı farklı misafir için altı farklı ağ kurmak mümkün. VPN hizmeti sayesinde internet ortamında güvenli ve şifreli bir şekilde gezebilirsiniz. Bunun için evde olmanıza bile gerek yok. Dışarıda olsanız dahi modeme uzaktan erişim sağlayabilir ve VPN hizmetini kullanabilirsiniz.

5. 1900 Mbps'ye ulaşan toplam hız değeri: TP-Link Archer C80 AC1900 Mbps Kablosuz MU-MIMO Wi-Fi Router

En iyi modem markaları arasında yer alan TP-Link, Archer C80 AC1900 Mbps Kablosuz MU-MIMO Wi-Fi Router ürünü ile ön plana çıkıyor. 5 Ghz hızında 1300 Mpbs, 2,4 Ghz hızında 600 Mbps hıza ulaşabilen cihaz; bu sayede her türlü 4K ve 8K yayını kesintisiz olarak izleme imkânı sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet güçlü anten sayesinde evin her noktasına eşit ve kesintisiz bir şekilde sinyal ulaştırabiliyor. Beamforming teknolojini kullanan ürün, evin herhangi bir köşesinde düşük dahi olsa sinyal yakalayan bir cihaz olduğunu fark ederse o yöne yoğunlaşarak cihazın bağlantı kalitesini iyileştirebiliyor.

6. Basit ama güçlü bir modem arayanlara: TP-Link TD-W9960 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

Tüm DSL bağlantıları ile uyumlu olarak çalışabilen bir modem arıyorsanız TP-Link TD-W9960 N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router tam size göre olabilir. Basit, kompakt ve kullanışlı olan bu ürün; fiyat avantajıyla da sık sık tercih ediliyor. 100 Mbps'ye kadar indirme ve yükleme hızı sunabilen cihaz; aynı zamanda VDSL, VDSL2, ADSL, ADSL+, fiber ve kablo bağlantısı ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Tether uygulaması sayesinde kolay bir şekilde kurularak hemen kullanıma hazır hâle gelebiliyor. Üstelik bu uygulama sayesinde ağı her yerden yönetebilme imkânı sağlıyor.

7. Avantajlı fiyat arayanlara: Tenda V300 4Port Kablosuz 300Mbps VDSL2 / ADSL2 /3G Backup Modem

Tenda V300 4Port Kablosuz 300Mbps VDSL2 / ADSL2 /3G Backup Modem, avantajlı fiyatıyla tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. VDSL2 ve ADSL2 bağlantılarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen cihaz; 2,4 Ghz bağlantı hızında 300 Mbps'ye kadar internet hızı sunuyor. Cihaz üzerinde bir adet WAN, bir adet IPTV portu bulunuyor. Bunların yanında USB kolay paylaşım hizmeti de sunan cihaz, USB bellek üzerindeki veriyi cihazlara aynı anda ve hızlı bir şekilde paylaştırabiliyor. Ürünün üzerinde iki adet 5 dBi gücünde anten yer alıyor. Bu sayede modem, hızlı ve güvenli Wi-Fi erişim hizmeti sunuyor.

8. Üst düzey bir deneyime hazırlanın: Keenetic Extra DSL AC1200 4x5dBi Cloud Mobil Uygulama VPN

En iyi modem önerileri arasında kendine yer bulan Keenetic markası, Extra DSL AC1200 4x5dBi Cloud Mobil Uygulama VPN cihazıyla kalitesini bir kez daha kanıtlıyor. MutiWAN isimli bir teknoloji kullanan cihaz, birden fazla yüksek hızlı interneti aynı anda destekleyebiliyor. Aynı zamanda geniş bantlı internetler arasında yük dengesini sağlıyor. Toplam 1200 Mbps'ye kadar internet hızı sunabildiği gibi bu hizmeti de WPA2 ve WPA3 güvenlik standartları çerçevesinde sağlıyor. Üzerinde dört adet 5 dBi gücünde anten bulunuyor. Bu sayede bağlantı sinyali düşük olan cihazların sinyal kalitesini arttırıyor.

9. En iyi süper VDSL teknolojisi: TP-Link Archer VR2100v AC2100 WLAN Telefon VDSL DSL Modem Yönlendirici

Ultra hızlı Wi-Fi desteği sağlayabilen bir modem arıyorsanız TP-Link Archer VR2100v AC2100 WLAN Telefon VDSL DSL Modem Yönlendirici tam size göre. 5 Ghz'de 1733 Mbps hıza çıkabilen ürün, 2,4 Ghz'de 300 Mbps hız desteği sağlıyor. VDSL internet bağlantısından son seviyeye kadar destek alabildiği gibi HD telefon, iki adet analog telefon ve bir adet faks cihazını entegre olarak çalıştırabiliyor. OneMesh ağını evin her noktasına yayan ürün, dengeli ve hızlı bir Wi-Fi ağı oluşturuyor. Aynı zamanda sorunsuz bir bağlantı için diğer OneMesh ürünleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor.

10. Tüm internet sağlayıcıları ile uyumlu: Asus 90IG01L0-BM3000 N300-Torrent-Bulut-DLNA-3G/4G-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router

"En iyi modem hangisi?" diye soranlara önerilebilecek ürünler arasında yer alan Asus 90IG01L0-BM3000 N300-Torrent-Bulut-DLNA-3G/4G-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router, üstün özellikleriyle çok beğenilen modellerden biri. ADSL2/2+, ADSL ve VDSL2 ile uyumlu olarak çalışan modem; aynı zamanda fiber bağlantıları da destekliyor. İnternet ortamında sağladığı yüksek hızın yanında ev veya ofis içinde oluşturduğu ağ bağlantısıyla da hayatı daha pratik bir hâle getiriyor. Ağ üzerinde yazıcı paylaşımı yapmaya imkân tanıyor, ayrıca dosya paylaşımı ve torrent desteği sunuyor. USB portuna bağladığınız herhangi bir diske bilgisayarınız kapalıyken dahi dosya indirme ve paylaşma imkânı veriyor.

11. Gecikmeleri azaltma teknolojisi: Tenda V12 Modem Router VDSL/ADSL Çift Bant Yönlendirici

Bilgisayar oyunları oynamayı seviyor, sık sık internet üzerinden 4K ve üzeri stream yayın izliyorsanız Tenda V12 Modem Router VDSL/ADSL Çift Bant Yönlendirici'ye göz atmanızda fayda var. Modem; rahatsız edici sinyal gecikmelerini ortadan kaldırıyor, bu sayede daha pürüzsüz ve etkili bir kablosuz internet deneyimi sunuyor. Toplamda 1167 Mbps internet hızı sunmasının yanında üzerinde yer alan dört adet güçlü anten sayesinde kapsayıcı bir ağ oluşturuyor. MU-MIMO ve Beamforming teknolojileri ile bütün cihazların etkili bir şekilde Wi-Fi'dan faydalanmasını sağlayarak oyunlarda yaşanan gecikme problemlerini azaltıyor.

12. Tüm ağın kontrolü elinizin altında: Asus DSL-N16-VPN-ADSL-VDSL-Fiber-Modem Router

Asus DSL-N16-VPN-ADSL-VDSL-Fiber-Modem Router, iki farklı yüksek hızlı interneti aynı anda kullanabilmek için iki adet WAN girişine sahip modemler arasında yer alıyor. Dengeli bir internet bağlantısı sağlayan cihaz; ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber ve kablolu internet hizmetleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Kullanımı çok kolay olan ürünü Asus Router uygulaması sayesinde bilgisayarı açmadan her yerden kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Ebeveyn kontrol hizmeti de sunan cihaz, internet aktivitesini takip etme ve filtreleme özelliği sunuyor. Bu sayede belirli cihazların internet erişimi sınırlandırılabiliyor.

13. Daha hızlı veri aktarımı için: TP-Link Archer VR2800 AC2800 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

Gelişmiş Boardcom NitroQAM teknolojisini kullanan TP-Link Archer VR2800 AC2800 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, 4-Stream teknolojisi ile 5 Ghz bağlantı hızını olabilecek en iyi seviyeye çıkarıyor. Cihazın üzerinde yer alan dört harici anten, her yönde güçlü ve geniş bir internet ağı oluşturuyor. Güç amplifikatörleri, gürültüyü önleyerek Wi-Fi ağının daha keskin ve güçlü olmasını sağlıyor. Bu sayede bağlantı kurduğu cihazlarla sinyal gönderme ve alma kalitesini arttırabiliyor. Modemin daha verimli ve kararlı çalışması için 1 Ghz gücünde çift çekirdekli işlemcisi mevcut. Bu işlemci, dünyanın her yerindeki internet servis sağlayıcıları için entegre çözümler sunan bir yonga setine sahip.

14. İnternet ağınızı daha istikrarlı ve güçlü hâle getirin: TP-Link TD-W8961N 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TP-Link TD-W8961N 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router, birden fazla teknolojinin tek bir cihazda birleştiği kompakt tasarımlar arasında yer alıyor. ADS2+, Nat Router, 4-Port Swtich ve 300 Mbps kablosuz N Access point olarak çalışabiliyor. Bu sayede evinizde hızlı ve güvenilir bir internet ağı oluşturuyor. IPTV ve online oyunlar için kesintisiz internet deneyimi sunan modem, gecikmesiz internet trafiği sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, trafik sıkışıklığı endişesi olmadan sorunsuz bir ağ deneyimi yaşayabiliyor. Cihazın üzerinde yer alan WPS butonu, ağı güvenliğe almak için pratik bir yol oluşturuyor.

15. Güvenli ve hızlı internet arayanlara: Zyxel Kablosuz N VDSL2 USB'li Birleşik WAN Ağ Geçidi

Fiyat performans ürünü arayanlara hitap eden Zyxel Kablosuz N VDSL2 USB'li Birleşik WAN Ağ Geçidi, 2,4 Ghz frekansında üstün performans sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet 5 dBi anten sayesinde kapsayıcı bir ağ oluşturarak bütün cihazların sorunsuz bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. ADSL, ADSL2+ ve VDSL2'yi destekleyerek geniş bir bağlantı seçeneği sunuyor. 300 Mbps aktarım hızı sunan ürün, kablosuz şifreleme için WPA ve WPS gibi birçok farklı şifreleme protokolünü destekliyor. Siz de kaliteli bir ürün satın almak istiyorsanız bu modemi değerlendirebilirsiniz.

16. Mükemmel hız ve kapsama alanı: Zyxel VDSL Supervectoring Modem + WiFi 6 AX1800 Mesh Router

Kolayca yönetilebilir bir evi ağı oluşturmak için ideal bir ürün arıyorsanız Zyxel VDSL Supervectoring Modem + WiFi 6 AX1800 Mesh Router uygun bir seçenek olabilir. Zyxel MPro Mesh özelliği bulunan cihaz, EasyMesh standardını destekliyor. Bu teknoloji sayesinde denetleyici ve aracı diye adlandırılan farklı AP'ler kullanıyor. Bu AP'ler, birbirine müdahale etmeden genişletilmiş tek tip kapsama alanı ve verimli bir hizmet sunuyor. Bridge modem olarak da kullanılabilen ürün, bu sayede evin internet çekmeyen noktalarına destek olarak konumlandırılabiliyor.

17. Taşınabilir modem teknolojisi ile tanışın: TP-Link M7650 Dahili Pilli 600Mbps LTE-Advanced Taşınabilir Wi-Fi Modem/Router

Taşınabilir, pratik ve kompakt bir modem arıyorsanız TP-Link M7650 Dahili Pilli 600Mbps LTE-Advanced Taşınabilir Wi-Fi Modem/Router tam size göre. 32 cihaza kadar Wi-Fi desteği verebilen ürün, 3000 mAh pil kapasitesi sayesinde 15 saate kadar çalışma imkânı sunuyor. 600 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızı ile LTE-Advanced Cat11 desteği de sağlıyor. Ürün sayesinde kesintisiz olarak HD filmlerin keyfini çıkarabilir, saniyeler içinde sorunsuz bir şekilde yüksek boyutlu dosyaları indirebilirsiniz. Mobilitenin ve dilediğiniz yerden oyun oynamanın tadını çıkarırken ürünün ekranından gerekli tüm bilgileri görebilirsiniz.

18. Akıllı telefonlarınıza daha hızlı internet erişim imkânı: HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core WiFi Yönlendirici Modem

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HUAWEI WiFi AX3 Dual-Core WiFi Yönlendirici Modem, benzersiz bir dinamik dar bant genişliği sunarak akıllı telefonların internet hızını arttırmayı vadediyor. Üzerinde yer alan çift çekirdekli 1.2 Ghz işlemcisi sayesinde yüksek veri işleme kapasitesi sunuyor. Bu da çoklu bağlantılarda hızlı karar verme ve sorunsuz bir ağ deneyimi sağlıyor. Cihazın Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde sinyaller, üst üste birkaç duvardan geçerek evin tamamını kapsayıcı bir ağ oluşturabiliyor. Ürün, %30 azaltılmış enerji tüketimi yapıyor. Ayrıca üstün güvenlik önlemleri sunuyor.