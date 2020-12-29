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İnternet kabloları çalınan öğrenciler 15 gündür derslere katılamıyor

29.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hırsızların internet kablolarını çalmaları nedeniyle, burada ikamet eden öğrenciler 15 gündür EBA üzerinden yapılan dersleri takip edemiyor.Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden vatandaşlar, hırsızların internet kablolarını çaldıklarını iddia etti.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hırsızların internet kablolarını çalmaları nedeniyle, burada ikamet eden öğrenciler 15 gündür EBA üzerinden yapılan dersleri takip edemiyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden vatandaşlar, hırsızların internet kablolarını çaldıklarını iddia etti. Telefon ve internet iletişimini sağlayan bakır kablolar, yaklaşık 15 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce direklerden kesilerek çalındı. Bu nedenle mahallede eğitim gören 12 öğrenci, 15 gündür derslerini takip edemez oldu. Kablo hırsızlığı yüzünden telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler da mağdur oldu. İnternet olmadığı için EBA derslerine katılamayan 10 öğrenci, bir an önce hattın bağlanmasını bekliyor.

“Yetkililerden mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesini istiyoruz”
Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Keleşoğlu, mahallelerinde internet kablolarının hırsızlar tarafından çalınmasından ötürü öğrencilerin ders çalışamadığını belirterek, “Bundan dolayı sıkıntılarımızı yetkililere defalarca dile getirdik. Buna rağmen sorunumuz çözülmemiştir. Bundan dolayı da öğrencilerimiz EBA üzerinden canlı derslere katılamamaktadır. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.
Köyün 75 hane olduğunu söyleyen Muhtar Keleşoğlu, internet kablolarının hırsızlar tarafından çalınması nedeniyle yaklaşık 12 öğrencinin iki haftayı aşkın uzaktan eğitimden yararlanamadığını söyledi.
Mahalle sakinleri ise evlerinde telefonlarının çalışmadığını ifade ederek, hırsızların internet kablolarını çalmasından ötürü mağdur olduklarını kaydetti. Mahalle sakinleri, pandemi döneminde çocuklarıyla telefonda konuşamadıklarını ve onları özlediklerini belirtti.
Lise öğrencisi Gözde Kürekçi de, “Hırsızların kabloyu çalması nedeniyle 15 gündür derslerimize giremiyoruz. Evimizde bu yüzden internet yok. Canlı derslere bu yüzden giremiyorum. Çok mağdur durumdayım” diye konuştu.
Erkan Kürekçi ise hırsızların kabloları çalmasından ötürü 15 gündür ders yapamadığını söyledi.
Öte yandan olayla ilgili emniyet güçleri, inceleme başlattı.

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