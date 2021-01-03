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  4. İnternet kablolarını çalan 5 kişi gözaltına alındı

İnternet kablolarını çalan 5 kişi gözaltına alındı

03.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde internet ve telefon kablolarını çalarak, uzaktan eğitim gören öğrencilerin mağdur olmasına sebebiyet veren 5 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan internet ve telefon kabloları çalındı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde internet ve telefon kablolarını çalarak, uzaktan eğitim gören öğrencilerin mağdur olmasına sebebiyet veren 5 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan internet ve telefon kabloları çalındı. İlçeye internet ve telefon bağlantısı sağlayan Bayramgazi köyü sınırlarında bulunan kabloların çalınması sebebiyle uzaktan eğitim gören 12 öğrenci, 15 gündür derslerinden geri kaldı. Öğrencilerin mağdur olması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri harekete geçti. İnternet ve telefon hırsızlarına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 450 metre uzunluğundaki kabloyu keserek çaldığı iddia edilen M.A, S.Ş, M.T, R.T. ve S.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların karakoldaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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