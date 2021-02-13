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İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar serbest

13.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde korona tedbirleri yüzünden eğitimlerine online devam eden çocukların, internet altyapısına dadanan hırsızlara "Harçlığımızı verilim, kabloları kesmeyin" diyerek çağrıda bulunduğu olayla ilgili polisin yürüttüğü çalışma sonuç verdi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde korona tedbirleri yüzünden eğitimlerine online devam eden çocukların, internet altyapısına dadanan hırsızlara "Harçlığımızı verilim, kabloları kesmeyin" diyerek çağrıda bulunduğu olayla ilgili polisin yürüttüğü çalışma sonuç verdi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 3 kablo hırsızı yakalandı. Zanlıların, 11 olayın failleri olduğu ve motosiklet hırsızlığı da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki internet kablosu çalındı. İlgili firma tarafından defalarca yenilenen kablo her defasında hırsızların hedefi olmaya devam etti. Mahallelerde bulunan çocuklar internet olmadığı için EBA üzerinden verilen canlı derslere katılamadıklarını, ödevlerini takip edemediklerini belirterek hırsızlara sitem etmişti.
Polisin kablo hırsızlarına yönelik çalışması ise nihayet sonuç verdi. Sahte plakalı kamyonetin izini süren polis, olayla ilgili 3 zanlıyı tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların 11 olayın failleri olduğu ve ilçe merkezi ile köylerde motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri de belirlendi. Zanlıların, çaldıkları kabloları ise bir köy evinde yakarak kablolardaki bakır kısımları ayırıp, hurdaya satarak kazanç elde ettikleri de ortaya çıkarıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

"Size harçlığımızı verelim, yeter ki kabloyu kesmeyin"
3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Reyyan Uysal ise o dönem öğrenciler adına konuşmuş, öğrencilerin yaşadığı mağduriyete adeta tercüman olmuştu. Uysal, "İnternetten derslere giremiyoruz. Kabloları sürekli çalıyorlar, dersten geri kaldık, EBA’ya giremiyoruz. Herkesin geleceği var burada. Bir sürü çocuk derse giremiyor. 3-5 kuruş için interneti çalıyorlar. Onların da çocukları yok mu, onların da çocukları canlı derse girmiyor mu. Yeter ki interneti çalmayın ben size istediğiniz kadar para vereyim. Size harçlığımızı verelim, yeter ki kabloyu kesmeyin. Biz artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz" diyerek kablolara dadanan hırsızlara tepki göstermişti.

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