İnternet kablolarını çalıp çocukları eğitimden mahrum eden hırsızlar tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde korona tedbirleri nedeniyle eğitimlerine online devam eden çocukların, internet altyapısına dadanan hırsızlara "Harçlığımızı verilim, kabloları kesmeyin" diyerek çağrıda bulunduğu olayda, yakalanan hırsızlık zanlılarından 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yılın Kasım ayında 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki internet kablosu çalındı. İlgili firma tarafından defalarca yenilenen kablo her defasında hırsızların hedefi olmaya devam etti. Mahallelerde bulunan çocuklar internet olmadığı için EBA üzerinden verilen canlı derslere katılamadıklarını, ödevlerini takip edemediklerini belirterek hırsızlara sitem etmişti.

Polisin kablo hırsızlarına yönelik çalışması ise sonuç verdi. Sahte plakalı bir kamyonetin izini süren polis, olayla ilgili 3 zanlıyı tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların 11 olayın failleri olduğu ve ilçe merkezi ile köylerde motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdikleri de belirlendi. Zanlıların, çaldıkları kabloları ise bir köy evinde yakarak kablolardaki bakır kısımları ayırıp, hurdaya satarak kazanç elde ettikleri de ortaya çıkarıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece önce denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra savcılığın itirazıyla yeniden yakalanan zanlılardan O.A. ile M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.