HABER

İnternet kablolarını düzenekle çalmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Adana'da kapalı kasa kamyonetin altını kesip, araçtan inmeden yer altındaki fiber optik kabloları çalan 3 şüpheli yakalandı.

Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ait fiber optik internet kablolarının çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üzerinde durduğunu saptadı. Aracın alt bölümden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, daha sonra kestiği kabloları aracın içerisinde bulunan kişilere verip tekrar kamyonete girdiği tespit edildi. Kamera görüntülerinden kamyonetin plakasını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

film-senaryosunu-aratmayan-kablo-hirsizligi_7135_dhaphoto5

DÜZENEK KURMUŞLAR

Bu şekilde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir'den gelerek hırsızlık yaptığı öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca kalacak yerleri olmadığı için kamyonetin içinde yattığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro ekipleri ise kamyoneti inceleme aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin aracın tabanındaki metal plakayı kestikleri, rögar kapaklarının hizasına gelince buradan sarkarak fiber optik kabloları kestikleri anlaşıldı. Çalınan malzemeleri hurda fiyatına satan şüphelilerin şirketlere 200 bin liradan fazla zarar verdikleri ve yüzlerce evin 10 gün boyunca internetsiz bıraktıkları öğrenildi.

film-senaryosunu-aratmayan-kablo-hirsizligi_7135_dhaphoto2

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Fiber kabloları satın alan hurdacı Abidin B. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

film-senaryosunu-aratmayan-kablo-hirsizligi_7135_dhaphoto4

DHA

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Polisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşürPolisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşür
Sultangazi'nin 'zengin' dilencisiSultangazi'nin 'zengin' dilencisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Uzunçayır'da metrobüs arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor

Yola çıkacaklar dikkat! Metrobüs arızası...

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

Afgan ailenin hayatını gazete dağıtıcısı kurtardı

Tokat'ta can pazarı! Hayatlarını gazete dağıtıcısı kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.