İnternet kafe işletmecisi, silahlı saldırıda öldü

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan internet kafe işletmecisi Fahri Doğan (63), yaşamını yitirdi.
Olay dün gece, Edremit ilçesi, Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet kafe işleten Fahri Doğan, iş yerinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateşle Fahri Doğan kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fahri Doğan'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Test görüntüleri ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin ürettiği HABRAS…
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!
Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti
Bu fotoğrafta bir gariplik var! Görenler inanamadı gerçek sonra ortaya çıktı!
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması
Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti
Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum