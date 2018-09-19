HABER

İnternet kafe işletmecisine, çocukları istismardan 40 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de internet kafe işleten Yusuf A.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de internet kafe işleten Yusuf A. (45), 4 erkek çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Melikgazi Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, internet kafe işletmecisi Yusuf A., 2014-2017 yılları arasında farklı tarihlerde, iş yerine gelen erkek çocuklar D.K.T. (17), İ.B.T. (17), M.Y. (17) ve İ.D.Ö.'ye (17) istismarda bulundu, zaman zaman da cinsel içerikli mesajlar attı. Mağdurların durumu ailelerine anlatması sonrası, geçen 8 Şubat'ta Melikgazi Polis Merkezi ekipleri, Yusuf A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Yusuf A. ile avukatı ve mağdur çocukların vekilleri duruşmaya katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Yusuf A. beraatini istedi. Mağdurlara karşı bir eylemde bulunmadığını öne süren Yusuf A., "Böyle bir eylemde bulunmadım. Anlatılanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Mağdur vekili Ali Söylemez ise cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Sanık eylemlerini, mağdur çocuklara harçlık vererek, internet kafesinde ücretsiz oyun oynatarak gerçekleştirmiştir. Bu nedenle cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yusuf A.'nın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10'ar yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Van'da 48 kaçak yakalandıVan'da 48 kaçak yakalandı
'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.