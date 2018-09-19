İnternet kafe işletmecisine, çocukları istismardan 40 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de internet kafe işleten Yusuf A. (45), 4 erkek çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Melikgazi Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, internet kafe işletmecisi Yusuf A., 2014-2017 yılları arasında farklı tarihlerde, iş yerine gelen erkek çocuklar D.K.T. (17), İ.B.T. (17), M.Y. (17) ve İ.D.Ö.'ye (17) istismarda bulundu, zaman zaman da cinsel içerikli mesajlar attı. Mağdurların durumu ailelerine anlatması sonrası, geçen 8 Şubat'ta Melikgazi Polis Merkezi ekipleri, Yusuf A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Yusuf A. ile avukatı ve mağdur çocukların vekilleri duruşmaya katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Yusuf A. beraatini istedi. Mağdurlara karşı bir eylemde bulunmadığını öne süren Yusuf A., "Böyle bir eylemde bulunmadım. Anlatılanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mağdur vekili Ali Söylemez ise cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Sanık eylemlerini, mağdur çocuklara harçlık vererek, internet kafesinde ücretsiz oyun oynatarak gerçekleştirmiştir. Bu nedenle cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yusuf A.'nın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10'ar yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

