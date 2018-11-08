İnternet kafe işletmecisini pompalı tüfekle öldüren genç tutuklandı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, internet kafe işletmecisi Fahri Doğan'ı (63) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Mustafa Erdem Keklik (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keklik'in, planladığı ikinci cinayet için hedefine doğru ilerlerken yakalandığı ortaya çıktı.

Edremit'e bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde internet kafe işleten Fahri Doğan, 1 hafta önce iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek, öldürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. İlçe merkezindeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, silahlı saldırganın Mustafa Erdem Keklik olduğu tespit edildi. Dün, iddiaya göre, planladığı ikinci cinayet için hedefine doğru ilerleyen Keklik, polisin fark etmesiyle ilçe merkezindeki kovalamaca sonucu yakalandı. Keklik'in üzerinde yapılan aramada, cinayette kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi.

CİNAYETİ ​İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mustafa Erdem Keklik, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Keklik, sorgusunda, internet kafe işletmecisi Fahri Doğan'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Erdem Keklik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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