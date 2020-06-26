İnternet Kafe ve Oyun Salonları 1 Temmuz'dan İtibaren Açılacak

İçişleri Bakanlığı yayımladığı bir genelgeyle internet kafe ve oyun salonlarının 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçebileceklerini açıkladı. Genelgede bu salonlarda uyulması gereken genel ve hijyen kuralları belirtildi.

17 Mart tarihinden bu yana Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapalı durumda bulunan internet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz itinbariyle yeniden faaliyetlerine başlayabilecek. Bu kapsamda alışveriş merkezlerinin içerisindeki oyun parkları da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Genelgede tüm bu salon ve oyun alanlarında günlük olarak yapılması gereken temizlikler ve kullanılacak temizlik maddelerine kadar detaylı bilgiler paylaşıldı.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi internet kafe ve oyun alanlarına da maskesiz girmek mümkün olmazken en az 1 metre olmak kaydıyla sosyal mesafe korunmasına özen gösterilecek. Ayrıca tüm salonlar ve oyun alanlarında el hijyeni için en az yüzde 70 alkol içeren kolonya ya da dezenfektanlar bulundurulması zorunlu olacak.

Tüm bu oyun alanlarına girişte yine gelen kişilerin ateşleri ölçülerek içeriye alınacaklar. Vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olanlar içeriye alınmayacak. Bununla birlikte öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan kişilerin de oyun salonlarına girişlerine izin verilmeyecek.