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İnternet kafede hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir internet kafede yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz hırsız, masada bırakılan cüzdandan 200 TL'yi alıp, hava almak için kapı önüne çıkan cüzdan sahibine 'iyi akşamlar' diyerek, kayıplara karıştı.  Olay, geçen cumartesi günü İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi.

Oğuzhan DEMİR-Abdullah Güçlü/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de bir internet kafede yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz hırsız, masada bırakılan cüzdandan 200 TL'yi alıp, hava almak için kapı önüne çıkan cüzdan sahibine 'iyi akşamlar' diyerek, kayıplara karıştı.

Olay, geçen cumartesi günü İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Furkan Doğan(23), vakit geçirmek için geldiği internet kafede arkadaşlarıyla oyun oynadı. Kısa süreliğine hava almak için dışarı çıkan Doğan'ın masada bıraktığı cüzdanındaki 500 TL'nin 200 TL'si yan masada oturan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından alındı. Parayı cebine koyan şüpheli, internet kafeden çıktı. Kafe önünde sohbet eden Doğan ve arkadaşlarına 'iyi akşamlar' diyerek, kayıplara karıştı.

Geri döndüğünde cüzdanından para çalındığını fark eden Doğan, işletme sahibi Burak Üçkaya'nın yanına gitti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Üçkaya da polisi aradı. Polis, görüntülerden tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İşletme sahibi Burak Üçkaya, "Saat sekiz sıralarında dört-beş kişilik arkadaş grubu oyun oynuyordu. Hava almak için dışarı çıkmışlardı. Yan masada oturan 30 yaşlarındaki bir kişi, masada bırakılan cüzdanı fark ediyor. Önce ortalığı kontrol ediyor. Kapının önünde olduklarını görünce cüzdandan 200 lirayı alıyor. Paranın tamamını almamış. Parayı cebine koyduktan sonra çıkıyor, kapı önünde de arkadaşlara 'İyi akşamlar' diyor. Kameralardan şahsı tespit ettik ve polise haber verdik" diye konuştu.

DÜKKANDAN ÇIKARKEN BİZE 'İYİ AKŞAMLAR' DEDİ

Furkan Doğan da "Mola vermek için dışarı çıktık. Geri döndüğümde cüzdanımın bıraktığım gibi durmadığını fark ettim. Kontrol ettiğimde de 200 liranın eksik olduğunu gördüm. Hemen paramın çalındığını söyledim. Kamera kayıtlarına bakınca durumu gördük. Benim ve arkadaşımın cüzdanına bakıyor. Benim cüzdanımdan 200 lirayı alıyor. Giderken de bize 'iyi akşamlar' diyor. Cüzdanımda para bırakmamam gerekirdi" dedi.

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