İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve Playstation kafeler kapandı mı?

Vaka oranlarının ani yükselişiyle birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan yeni genelge sonrası vatandaşlar internet kafeler açık mı sorusunu araştırmaya başladı. Peki internet kafeler ve Playstation kafeler açık mı?

İNTERNET KAFELER VE PLAYSTATİON KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayımlamış olduğu Kısmi Kapanma Genelgesi'nde internet kafeler hakkında şu ifadeler kaydedimişti:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parkları, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."

Yani internet kafeler ve elektronik oyun yerleri kapsamında Playstation kafeler 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak hizmet veremeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlamış olduğu tam kapanma genelgesinde ise market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi: