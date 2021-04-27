HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve Playstation kafeler kapandı mı?

İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve Playstation kafeler kapandı mı?

27.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının son günlerde artmasıyla beraber yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası internet kafeler kapalı, açık mı sorularını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve Playstation kafeler kapandı mı? İşte yanıtı...

İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler ve Playstation kafeler kapandı mı?

Vaka oranlarının ani yükselişiyle birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan yeni genelge sonrası vatandaşlar internet kafeler açık mı sorusunu araştırmaya başladı. Peki internet kafeler ve Playstation kafeler açık mı?

İNTERNET KAFELER VE PLAYSTATİON KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayımlamış olduğu Kısmi Kapanma Genelgesi'nde internet kafeler hakkında şu ifadeler kaydedimişti:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parkları, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler."

Yani internet kafeler ve elektronik oyun yerleri kapsamında Playstation kafeler 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak hizmet veremeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlamış olduğu tam kapanma genelgesinde ise market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Memurlar kaça kadar çalışıyor?Memurlar kaça kadar çalışıyor?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.