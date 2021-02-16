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İnternet kafeler kripto para madenciliği yapmaya başladı!

16.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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İnternet kafeler kripto para madenciliği yapmaya başladı!

İnternet kafelerde kripto para madenciliği dönemi başladı. Vietnam'daki bir internet kafe koronavirüs salgını nedeniyle işleri iyi gitmeyince kripto para madenciliğine döndü.

Koronavirüs salgını birçok sektörü derinden etkiledi. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ise dünya çapında birçok işletme kapatıldı. Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrindeki Star Computer kafesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmelerden sadece biriydi. Fakat Star Computer kafesinin sahibi, işletmesi kapalı olmasına rağmen kar etmenin bir yolunu buldu.

İNTERNET KAFE KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNE GEÇTİ

Techpowerup'ın aktardıklarına göre, Vietnam'daki Star Computer internet kafesinin sahibi, daha yüksek kar elde edildiği için kripto para madenciliğine geçeceklerini açıkladı. Kafenin Facebook sayfası üzerinden paylaştığı fotoğraflarda ise bilgisayarların kripto para madenciliği yapmak için hazırlandığı ve ekran kartlarını dizdiği görülüyor. Kafenin Vietnamlı bir bilgisayar mağazasına ait olduğu için madencilik yapabilmek adına RTX 3080 ekran kartları sağladığı da belirtiliyor. İnternet kafesi ayrıca diğer kafe sahiplerini benzer operasyonlar kurma konusunda kendileriyle iletişime geçebileceklerini söylüyor.

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STOK SORUNU ARTABİLİR

Kripto para madenciliği, işletmelerin böyle zor bir dönemde kar edebilmek için iyi bir fırsat olabilir. Ancak söz konusu durum, halihazırda yaşanan ekran kartı stok sorunlarını daha da körükleyebilir.

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