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  4. İnternet kafeye polis baskını! Savunmaları 'pes' dedirtti

İnternet kafeye polis baskını! Savunmaları 'pes' dedirtti

20.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kepengi kapatılan ve içeride “Counter-Strike” maçı yapılan bir internet kafeye baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, maç yaptıkları esnada neye uğradığını şaşıran 10 kişiye idari para cezası kesildi. Gençlerden birinin polis ekiplerine “Abi sadece maç yapıyorduk” demesi dikkat çekti.

İnternet kafeye polis baskını! Savunmaları 'pes' dedirtti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği görevlileri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında saat 00.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’ndeki bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kepengi kapatılan ve kapısı kilitlenen adrese baskın düzenledi.

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“ABİ SADECE MAÇ YAPIYORDUK”

Baskında içeriye giren Beyoğlu polisi, içerideki gençlerin salgın tedbirlerini uymadıkları ve bilgisayar oyunu oynadıklarını gördü. Polisi görünce maske takan gençlerin, “Abi sadece maç yapıyorduk” demesi bu kadarına da pes dedirtti. Baskın anı ise İHA kameralarına yansıdı. Öte yandan tedbirlere uyumayan 10 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 34 bin 690 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerin ardından iş yeri sahibi adli işlemleri yapılması için emniyete götürülürken, gençlerin dağılması sonrası salon ise kapatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
internet Counter-Strike: Global Offensive Beyoğlu

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