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İnternet kafeyi soydular, kameraya yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir internet kafeyi soyan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ege Mahallesi’nde bir internet kafeye giren hırsızlar içerideki bilgisayarlara ait yaklaşık 60 bin Türk lirası değerindeki ram ve ekran kartlarını sökerek kayıplara karıştı.

İnternet kafeyi soydular, kameraya yakalandılar

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir internet kafeyi soyan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Ege Mahallesi’nde bir internet kafeye giren hırsızlar içerideki bilgisayarlara ait yaklaşık 60 bin Türk lirası değerindeki ram ve ekran kartlarını sökerek kayıplara karıştı. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlılar çaldıkları malzemeleri satmak için Gömeç’e gittiklerini itiraf etti. Ekipler Gömeç ilçesinde belirtilen adreste yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ele geçirdi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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