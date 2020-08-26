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İnternet kotanız çok kısa sürede bitebilir! Kabarık faturayla karşılaşmamak için...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Ev interneti ve mobil internet kullanıcıları için son zamanların en büyük problemi kotayı aşma derdi. Ev interneti kullananlar limitli internet kullandıkları nispette internet kotasını düşünmek zorunda iken mobil internet kullanıcıları için ise özellikle faturalı hat kullananların kota aşımı ile sürpriz faturalarla yüz yüze kalması söz konusu. İşte internet kotanızı bitiren şeyler...

İnternet kotanız çok kısa sürede bitebilir! Kabarık faturayla karşılaşmamak için...

Pandemiyle birlikte iş ve okul hayatımızda internetin önemi daha da arttı. Artık ya tamamen ya da kısmi olarak kariyerimizi ve öğrenim hayatımızı internet aracılığıyla sürdürmek zorundayız. Ancak internet kotasını fazla tüketen bazı faktörler var, bu durum kota aşımı dertleriyle başımızı derde sokmuş durumda. Çözüm yolu ise internet kotasını bitiren şeyleri tespit edip bu farkındalıkla hareket etmek. İşte internet kotasını bitiren şeylerle ilgili altın bilgiler…

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Artık ceplerimizde taşıdığımız telefonların profesyonel birer kamera gibi görüntü alabildiği bu dönemde fotoğraf ve videoların kalitesi son derece artmış durumda. Özellikle YouTube ve Instagram gibi sosyal medya organlarında bütün içerik yüksek kaliteli görüntülerden oluşuyor. Yüksek kalitede görüntüler yüksek dijital verilerden oluştuğu için bu akış daha fazla internet harcanmasına sebep oluyor.

Twitter, sadece tercih edilen içeriklerin ön izlenmesi adına “medya ön izlemesi” adında bir seçenek sunmuş durumda. Ana sayfada gezerken bütün videoların otomatik oynatılmasını ya da görsellerin direkt olarak ön izlenmesini engellemek için bu seçeneği kullanabiliyoruz. YouTube'da videoların kalitesini düşürerek Instagram'da ise tasarruflu kullanım ayarlarını gerçekleştirerek kotanızın hızlı bitmesini engelleyebilirsiniz.

OYUNLAR VE DİĞER UYGULAMALAR

Örneğin kullanıcı dostu olmayan bir haber uygulaması kullanıyorsanız dijital veri akışının hızlı sağlanması internet kotanız adına dezavantaj teşkil ediyor. Yine bu sahada da videoların ve görsellerin oynatımı büyük önem taşırken reklamların da veri akışında önemli bir yer kapladığını söylemek mümkün.

Oyun oynayan internet kullanıcıları, oyun içi güncellemeler adına daha fazla internet tüketiyor olabilir. Çoğu oyun sunucusu güncellemeleri kullanıcıya sormadan yapıyor. Hikayede ya da oyun içi kullanımda yapılan ufak değişiklikler internet kotanızı çok fazla tüketiyor olabilir. Bu konudaki tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

İNTERNET HIZININ ARTMASI

Nasıl ki büyük motorlu araçlar küçük motorlu araçlara göre daha fazla yakıta ihtiyaç duyuyorsa internet hızının da veri ağırlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnternet hızı arttıkça saniye başına düşen veri çoğalıyor. İnternet hızınızı arttırmanıza rağmen kotanızı aynı tuttuysanız büyük bir ihtimalle kota aşım derdiyle karşılaşacaksınız.

Hem ev interneti hem de mobil internet adına internet kotanızı tüketen şeylere dikkat etmek sürpriz faturaların önüne geçecektir. Evde geçirdiğimiz zamanın dışarıda geçirdiğimiz zamandan daha fazla olduğu bu dönemde internet kotasının kontrolünü elinize almanızda büyük fayda var.

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