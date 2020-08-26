İnternet kotanız çok kısa sürede bitebilir! Kabarık faturayla karşılaşmamak için...

Pandemiyle birlikte iş ve okul hayatımızda internetin önemi daha da arttı. Artık ya tamamen ya da kısmi olarak kariyerimizi ve öğrenim hayatımızı internet aracılığıyla sürdürmek zorundayız. Ancak internet kotasını fazla tüketen bazı faktörler var, bu durum kota aşımı dertleriyle başımızı derde sokmuş durumda. Çözüm yolu ise internet kotasını bitiren şeyleri tespit edip bu farkındalıkla hareket etmek. İşte internet kotasını bitiren şeylerle ilgili altın bilgiler…

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Artık ceplerimizde taşıdığımız telefonların profesyonel birer kamera gibi görüntü alabildiği bu dönemde fotoğraf ve videoların kalitesi son derece artmış durumda. Özellikle YouTube ve Instagram gibi sosyal medya organlarında bütün içerik yüksek kaliteli görüntülerden oluşuyor. Yüksek kalitede görüntüler yüksek dijital verilerden oluştuğu için bu akış daha fazla internet harcanmasına sebep oluyor.

Twitter, sadece tercih edilen içeriklerin ön izlenmesi adına “medya ön izlemesi” adında bir seçenek sunmuş durumda. Ana sayfada gezerken bütün videoların otomatik oynatılmasını ya da görsellerin direkt olarak ön izlenmesini engellemek için bu seçeneği kullanabiliyoruz. YouTube'da videoların kalitesini düşürerek Instagram'da ise tasarruflu kullanım ayarlarını gerçekleştirerek kotanızın hızlı bitmesini engelleyebilirsiniz.