HABER

İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Alan sunucuları ve altyapıda yapılacak kontroller sebebiyle, dünya çapında internet kullanıcılarının çeşitli kesintilerle karşılaşacağı öğrenildi.

İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek.

İletişim Düzenleme Kurumu'na göre (CRA), yapılan işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlamak için önemli bir önlem.

'BAZI İNTERNET KULLANICILARI ETKİLENEBİLİR'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISPs) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir.

Mobil Analiz Grubu'ndan analist Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı problemlerle karşılaşabileceğini belirtti. Söz konusu sorunlar, kendisini bazı sitelere ulaşamama veya internet hızında yaşanan düşüş şeklinde gösterebilir. Eski bir sağlayıcı kullanan internet kullancıların ise sorunla karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.
ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi esnasında bazı küçük problemlerin yaşandığı şimdiden görüldü.

'KORKACAK BİR ŞEY YOK'

Dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise, ana yazılımın çoktan başarılı bir şekilde güncellendiği için korkacak bir şey olmadığını belirtti.

Şifreleme anahtarlarının değiştirilmesi, internet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale geldi. (Sputnik)

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandıStephen Hawking'in 'bilgi paradoksuyla' ilgili son makalesi yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN DNS

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 4 yorum
eyvah 48 saat internetsiz yaşayamayız, kesin ölücez!
malum yarın rahip davası var bir alt yapı çalışması yapılması lazım
hiç gelmezse keşke 2 gün yüz yüze muhabbet ederiz akraba eşt dostla
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

PUBG Mobile'dan moda markası ile işbirliği

PUBG Mobile'dan moda markası ile işbirliği

Razer Phone 2 resmi olarak tanıtıldı!

Razer Phone 2 resmi olarak tanıtıldı!

Microsoft güncelleme hatasını çözüyor!

Microsoft güncelleme hatasını çözüyor!

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.