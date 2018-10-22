İnternet kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılar sahte hesaplarla bilgi topluyor

Sosyal medyada banka isimlerinin kullanıldığı dolandırıcı hesapların sayısı hızla artıyor. Özellikle bankaların isimlerinin kullanılması ise dikkat çekiyor. NASA, Microsoft ve Intel gibi uluslararası şirketlere internet güvenliği hizmeti sunan Netsparker şirketinde güvenlik uzmanı olarak çalışan Ziyahan Albeniz, sosyal medyada reklam verilen alanın en ufak ayrıntıya kadar daraltılabildiğini vurgulayarak, insanların ilgi alanlarına göre dolandırıcıların yaklaştığını söyledi.

Yakın zaman önce ABD'de bir üniversitenin yaptığı araştırmadan bahseden Albeniz, araştırmaya göre yapılan işe ‘reklam istihbaratı' denildiğini kaydetti. Albeniz, “Şöyle yapabiliyorsunuz, bir ilçede bir sokakta yaşayan insanlar arasında sadece namaz aplikasyonları olan kullanıcıları hedef alabiliyorsunuz. Bu sayede o çevrede kimlerin dindar olup olmadığına, hangi dine mensup olduğuna kadar bilgilere bakabiliyorsunuz. Dating (buluşma) uygulamalarında da kapı komşunuzun cinsel tercihini dahi öğrenebiliyorsunuz. Google ve Facebook reklamlarında kapı numarasına kadar reklamları daraltabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Bu, istihbari amaçla da kullanılabilir. Ayrıca hedef odaklı saldırılar için de çok mümkün” dedi.