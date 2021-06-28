İnternet ortamında kişiye hakaret etmek suç mudur?

Türk Ceza Kanununun (TCK) 125. maddesinde hakaret fiili ve hakaret fiilinin cezası düzenlenmiştir. Bu bakımdan kişi, üçüncü bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte hakaret fiilinde bulunduğu takdirde, 3 aydan 2 yıla kadar ceza ile karşılaşabilecektir.

HAKARET SUÇ KABUL EDİLİYOR

Söz konusu hakaret fiili, internet üzerinden yahut sosyal paylaşım platformlarından da işlenebilen fiillerdir. Bu bakımdan internet paylaşımı ile, başkaca bir kimse hakkında hakaret fiilini işlemek TCK kapsamında suç teşkil edecektir.

HANGİ DURUMDA NE CEZA VERİLİYOR?

İnternet veya sosyal medya üzerinde suçun basit şeklinin işlenmesi halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirlenir. Cezanın verilebilmesi için kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut fiil ya da olgu bulunması gerekir. Bu durumda 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir ya da adli para cezası ile cezalandırılabilir. Ancak hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

İnternet ve sosyal medyada işlenen hakaret suçları da aleni işlendiğinden suçun cezası 1/6 oranında artış gösterir.

HAPİS Mİ, PARA MI? CEZAYI HAKİM BELİRLİYOR

Basit şekilde işlenen hakaret suçunda hakim, ya hapis ya da para cezası verir. Her ikisi birden verilemez. Hakim, gerekçeli kararında hapis ya da adli para cezası vermesinin nedenini açıkça dile getirir.



