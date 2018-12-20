İnternet üzerinde verilen reklamlar için bugün düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile internet üzerinde verilen reklamlar için vergi kesintisi yapılacak. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlerden veya yapılan ödemelerde tam yüzde 15 kesinti uygulanacak.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

MADDE 1 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 öncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.