İnternet üzerinde verilen reklamlar için bugün düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile internet üzerinde verilen reklamlar için vergi kesintisi yapılacak. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlerden veya yapılan ödemelerde tam yüzde 15 kesinti uygulanacak.
Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İnternet reklamları vergi kapsamına alındı
MADDE 1 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 öncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.
MADDE 2 – 193 saplı Gelir Vergisi Kanununun 94 öncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“17. Vergi Usul Kanununun Il inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.”
MADDE 3 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“15- Vergi Usul Kanununun I 1 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;
a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %IS.”
MADDE 4 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“I 1- Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0.”
MADDE 5 – Bu Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Okuyucu Yorumları 0 yorum