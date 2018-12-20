HABER

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre internet reklamları da vergi kapsamına alındı. Peki, internet reklamları üzerinden ne kadar vergi alınacak? İşte konuyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan tüm bilgiler!

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

İnternet üzerinde verilen reklamlar için bugün düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile internet üzerinde verilen reklamlar için vergi kesintisi yapılacak. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlerden veya yapılan ödemelerde tam yüzde 15 kesinti uygulanacak.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

MADDE 1 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 öncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.

MADDE 2 – 193 saplı Gelir Vergisi Kanununun 94 öncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Vergi Usul Kanununun Il inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.”

MADDE 3 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“15- Vergi Usul Kanununun I 1 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %IS.”
MADDE 4 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“I 1- Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; a) Internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0.”

MADDE 5 – Bu Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Bizim İçin Şampiyon, 2. haftasında siprinte kalktı

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip
Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete internet reklam teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Google'dan dünyayı şoke edecek karar! Google+ servisini kapatıyor

Google'dan dünyayı şoke edecek karar! Google+ servisini kapatıyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 oyun daha silindi

Bu karar şoke etti! 7 oyunu daha kaldırdılar

Apple’ın Netflix benzeri servisi 2019’da gelecek

Apple Netflix'e rakip oluyor!

4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip

4 arka kamera ve su damlası çentiğine sahip

Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…

Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…

Galaxy S10 kablosuz olarak diğer telefonları şarj edecek!

Galaxy S10 kablosuz olarak diğer telefonları şarj edecek!

Huawei Nova serisi ne kadar sattı?

Huawei Nova serisi ne kadar sattı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.