İnternet sağlayıcıları bir oldu, internetin hızı yükseldi! Peki ne zamana kadar?

Koronavirüs nedeniyle hepimiz Evde Kal çağrısına uyduk ve evlerimizde vakit geçirmeye başladık. Bu durum da evlerdeki internet trafiğinin artmasına yol açtı. İnternet sağlayıcıları da geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bazı destekler açıkladı. Bu anlamda ilk destek Turkcell Superonline'dan geldi. Turkcell Superonline geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile upload yani yükleme hızını artırdığını duyurmuştu. Dün de bu yönde bir gelişme Türk Telekom tarafında yaşandı. Türk Telekom ve onun altyapısını kullanan internet sağlayıcıları da yükleme hızını 2 katına çıkardığını bir açıklama ile ilan ettiler. Fakat bu durum kullanıcıları memnun etmedi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden şirketlerden download yani indirme hızını yükseltmeleri yönünde çağrı yaptılar ve bu çağrılar sonunda yanıt buldu.

TURKCELL SUPERONLİNE İNTERNET HIZINI SABİTLEDİ

Turkcell Superonline, yaptığı açıklama ile indirme hızını yükselttiğini duyurdu. Buna göre Turkcell Superonline, fiber internet kullanıcılarının internetini 50 Mbps'e sabitledi. Bundan böyle fiber internet kullanıcıları, en düşük 50 Mbps hızında internet hizmeti alacak. 15 ve 25 Mbps gibi internet hızı alan kullanıcılar da bu durumdan yararlanarak 50 Mbps indirme hızına sahip olacak. Peki internet hız artışı ne zamana kadar sürecek?