"İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak

İnternet salonlarının, örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekecek.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.

İnternet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak.

İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.