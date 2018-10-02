İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

Olay Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan M.A .Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 17 yaşındaki erkek bir çocuk ile sosyal medya üzerinden tanıştı. M.A .Y., cinsel tacizde bulunduğu 17 yaşındaki çocuk ile Bolvadin ilçesine tanışmaya geldi.
Bu sırada emniyete başvuran 17 yaşındaki çocuk, M.A.Y. isimli şahsın kendisini internet üzerinden taciz ettiğini ve Bolvadin ilçesine de kendisi ile tanışmaya geldiğini ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen ilçe emniyet ekipleri, Bolvadin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak şahsı burada gözaltına aldı.
Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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