İnternet şirketleri AB veri düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanıyor

İnternetten ses ve görüntü yayını (streaming) hizmeti sağlayan Amazon, Apple, Google, Netflix ve Spotify gibi şirketlerin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) kurallarına aykırı olarak, kullanıcıları, kişisel verileri hakkında uygun şekilde bilgilendirmediği ileri sürüldü.

BBC'de yer alan habere göre, veri güvenliği alanında çalışmalar yürüten "Noyb" adlı sivil toplum kuruluşu, söz konusu şirketlerin GDPR kapsamında internet şirketlerinin kullanıcılara ait topladığı tüm kişisel verilerin dökümünü, talep edilmesi halinde kullanıcıya vermesini öngören düzenlemeye uymadığını savundu.

Sloganı "Benim kişisel verilerim senin işin değil" olan kuruluş temsilcilerinin, kişisel verilerini edinmek üzere, müzik ve görüntü yayını hizmeti veren internet şirketlerine yaptığı başvurularda, yalnızca Amazon, Apple, Google ve Spotify'nin kişisel bilgileri içeren bir dokümanının internetten indirmesine izin verdiği belirtildi.

Ancak söz konusu raporların büyük bölümünün teknik bir dille yazıldığı ve sıradan insanlar için anlaşılır olmadığı ifade edildi.