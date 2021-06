İnternet Sitelerinde Dünya Genelinde Kesintiler

Dünya genelinde sosyal medya platformları, devlet kurumlarının internet siteleri ve haber portalları, Salı sabahı kesintiler yaşadı. İnternet kesintilerin bazılarının, merkezi ABD’de bulunan Fastly bulut bilişim hizmeti sağlayıcısından kaynaklandığı sanılıyor.

Kesintiden etkilenenler arasında internet trafiğinin yoğun olduğu Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify ve New York Times gibi siteler vardı. İnternet kesintilerini takip eden Downdetector.com adlı siteye göre bunların bir kısmı yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Sosyal medya platformu Reddit’in yaklaşık 21 bin kullanıcısı ve perakende devi Amazon’un yaklaşık 2 bin kullanıcısı sorun bildirdi.

Downdetector’a göre Amazon’un canlı yayın video platformu Twitch de kesintiler yaşadı.

Financial Times, Guardian, New York Times and Bloomberg News haber siteleri de sorunlarla karşılaştı.

İngiltere’de ülkenin hükümet hizmetlerinin bulunduğu ‘’gov.uk’’ sitesi kapandı. Erişim için bir e-posta adresi paylaşıldı.

Dünyanın en yaygın kullanılan içerik dağıtım ağı sağlayıcılarından Fastly, sorunun tespit edildiği ve giderildiği açıklamasını yaptı. İnternet sitelerine erişim yeniden başlarken kullanıcıların, sayfalar sıfırdan yükleneceği için yavaşlama yaşayabileceği belirtildi.

Reuters haber ajansı erişim kesintilerinin neden kaynaklandığını doğrulayamadı.