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İnternet sitesinde görüp ucuza almak istediler, büyük şok yaşadılar!

18.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte alışveriş sitesi üzerinden vurgun yapan dolandırıcılar aynı yolu bir kez daha kullandı. Elektronik aletlerin piyasaya göre daha uygun fiyatlı olduğunu gören onlarca vatandaş, parasını ödeyerek başta cep telefonu gibi çeşitli aletler aldı. Ancak sipariş günü geldiğinde ortada ne kargo vardı ne de para iadesi...

İnternet sitesinde görüp ucuza almak istediler, büyük şok yaşadılar!

Çeşitli yollarla vatandaştan haksız kazanç elde eden dolandırıcılar bu kez de sahte alışveriş siteleri üzerinden vurgun yaptı. İddiaya göre, açtıkları alışveriş sitesindeki elektronik ürünleri piyasanın altında satışa sunan dolandırıcılar çok sayıda vatandaşı tuzağa düşürdü. Siteye reklam dahi vererek vatandaşın güvenini kazanan şebeke, bu sayede milyonlarca lirayı cebe indirdi.

SİPARİŞLER GELMEYİNCE ANLADILAR

Ancak alışveriş yapan vatandaşlar, siparişler ulaşmayınca başlarına geleni anladı. Mağdurlar yetkililere ulaşmaya çalışsa da ne telefonlara ne de maillere cevap verildi. İptal etmek istediklerine ise herhangi bir sonuç alamayan mağdurlar soluğu adliyede aldı ve suç duyurusunda bulundu.

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"GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Mağdurlardan biri yaptığı açıklamada, "Piyasada yaptığım araştırmalardan sonra siparişlerin hiçbirinin gelmediğini, kargoya verilmediğini öğrendim. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz." dedi.

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