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İnternet sitesinden bilgisayar parçası almak isterken dolandırıldı

29.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de bir internet sitesi üzerinden bilgisayarına ekran kartı almak isteyen şahıs, bin 900 TL’sini kaptırdığı C.A.

Osmaniye’de bir internet sitesi üzerinden bilgisayarına ekran kartı almak isteyen şahıs, bin 900 TL’sini kaptırdığı C.A. ve M.G. isimli şahıslardan şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Ellek beldesinde meydana geldi. Bilgisayarının ekran kartı bozulan İ.A. isimli bir şahıs, internet siteleri üzerinden parça arayışına girdi. Köklü bir internet sitesinde C.A. isimli şahsın sattığı ekran kartını gören İ.A., şahısla irtibata geçti. Yapılan telefon görüşmelerinin ardından İ.A. paçayı satan C.A. ile anlaşmaya vardı. M.G. isimli şahsın banka hesabına parça için bin 900 TL ödeme yapan İ.A. bilgisayar parçasının kendisine ulaşmasını bekledi. Ancak günler geçmesine rağmen gelmeyen kargo ile dolandırıldığını anlayan İ.A., jandarmaya giderek C.A. ve M.G. isimli şahıslardan kendisini dolandırdıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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