HABER

İnternet sitesinden tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 19:11 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü. (36), internet sitesinde tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan işçi Berat Ü., iddiaya göre, arkadaşlık sitesinde adının 'Fatma' olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Berat Ü., bu kadınla evlilik kararı aldı ve Türkiye'ye gelebilmesi için ilk olarak ocak ayında bir miktar para gönderdi. Ancak kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek Berat Ü.'nün yanına gelmedi. Berat Ü., konuştukları süre boyunca kadına farklı zamanlarda toplam 16 bin Euro para gönderdi. Berat Ü., sözünü tutmayıp kendisiyle görüşmeyen kadın hakkında dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Binadan kopan beton parçası otomobilin üzerine düştüBinadan kopan beton parçası otomobilin üzerine düştü
AK Partili Başkan cinayetinde sanığa bu kez müebbet hapisAK Partili Başkan cinayetinde sanığa bu kez müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.