"İnternet Suçlarının Maliyeti 4,2 Milyar Dolar"

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI), geçtiğimiz yıl kamuoyundan siber suçlarla ilgili rekor sayıda şikayet aldı. Corona pandemisiyle ilgili dolandırıcılık vakalarının da dahil olduğu bu şikayetler Amerikalılar'a 4,2 milyar dolara maloldu.
FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, 2020 yılında 791 bin 790 şikayet aldı. Bu sayı, 2019 yılına kıyasla yüzde 69 oranında artış kaydedildiğine işaret ediyor. FBI'ın Çarşamba günü yayınladığı rapora göre bundan 20 yıl önce kurulan İnternet Suçları Şikayet Merkezi, 2020'de en yüksek sayıda şikayet bildirimi aldı.
Amerikan halkının 2019'da benzer şikayetler nedeniyle uğradığı kayıp 3,5 milyar dolar, beş yıl önceyse 1,5 milyar dolardı.
Rapora göre kurumsal elektronik posta saldırıları (Business E-Email Compromise - BEC) olarak tanımlanan internet dolandırıcılığı, sebep olduğu 1,8 milyar dolarlık kayıpla maliyeti en yüksek internet suçu olarak kayda geçti. Dolandırıcılar, bu yöntemle, bir şirketin kurumsal elektronik posta hesabına erişim elde ederek onay verilmemiş para transferi yapabiliyor.
Corona pandemisi de dolandırıcılara yeni fırsatlar sağladı. FBI İnternet Suçları Merkezi, rapora göre pandeminin etkileriyle başa çıkmada zorlanan kişilerden 28 bin 500'ün üzerinde şikayet aldı. Raporda bu şikayetlerin yol açtığı mali kaybın miktarı belirtilmedi.
En savunmasızlar en çok hedef alınıyor
Raporda "Bu suçlular oltalama, sahte elektronik posta, şantaj ve internet kullanımının olanak sağladığı diğer türde hilelerle toplumumuzun en savunmasız bireylerini hedef aldı. Bu kişiler arasında kişisel koruyucu ekipman arayışı içinde olan sağlık çalışanları, faturalarını ödeyebilmek için teşvik çekleri hakkında bilgi edinmeye çalışan aileler var" ifadeleri yer aldı.
Merkez ayrıca Corona pandemisiyle bağlantılı işsizlik maaşı başvuruları ve ABD Kongresi'nin geçen yıl küçük işletmelere sağladığı kredi yardımı programlarıyla ilgili binlerce şikayet aldı.
Kongre onaylı Maaş Koruma Programı (PPP) da dolandırıcıların en çok hedef aldığı unsurlardan biri oldu. Kongre bu programı geçtiğimiz yıl Mart ayında, küçük işletmelerin çalışanlarının maaşlarını ödemeye devam edebilmesi için 349 milyar dolarlık fonlar oluşturmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, çok sayıda kişiyi, programdan haksız kazanç sağlamak için paravan şirket kurmak ve diğer hilelere başvurmakla suçladı.
Teknoloji firması yöneticisi Mukund Mohan, Pazartesi günü, Maaş Koruma Programı'ndan 5 buçuk milyon dolar kazanç sağladığı ve bu paraları aklamak için elektronik sahtecilik yaptığı suçlamasını kabul etti.
Rapora göre FBI'a geçen yıl en çok bildirilen internet suçları; oltalama, şifre dolandırıcılığı, ücreti ödenmesine rağmen adrese teslim edilmeyen gönderiler ya da ücreti ödenmeyen teslimatlar ve şantaj.
Kimlik hırsızlığı
Raporda ayrıca bazı eyaletlerde sahtecilerin kimlik hırsızlığı yaptığı, başkalarının kimlik bilgileriyle yasadışı yollardan işsizlik yardımı başvurusunda bulunduğu ayrıntısı yer alıyor.
Rapora göre, "Kimlik hırsızlığı mağdurları, çoğu zaman, işsizlik yardımı başvurusunu kendileri için yapana kadar kimlik verilerinin çalındığının farkına varmıyor."
Son aylardaysa Corona aşılarıyla ilgili dolandırıcılık vakalarının arttığı görülüyor. Dolandırıcılar, hedef aldıkları kişilerin Corona aşısı için ceplerinden ödeme yapmasını talep ediyor ya da bu kişilerin aşıya erken erişimini sağlayacakları vaadiyle para istiyor.
Raporda, "Sosyal medya platformlarında sahte aşı reklamları çıkmaya başladı ya da bu reklamlar; elektronik posta, telefon ya da internet aracılığıyla iletilmeye başlandı" deniyor.