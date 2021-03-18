"İnternet Suçlarının Maliyeti 4,2 Milyar Dolar"

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI), geçtiğimiz yıl kamuoyundan siber suçlarla ilgili rekor sayıda şikayet aldı. Corona pandemisiyle ilgili dolandırıcılık vakalarının da dahil olduğu bu şikayetler Amerikalılar'a 4,2 milyar dolara maloldu.

FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, 2020 yılında 791 bin 790 şikayet aldı. Bu sayı, 2019 yılına kıyasla yüzde 69 oranında artış kaydedildiğine işaret ediyor. FBI'ın Çarşamba günü yayınladığı rapora göre bundan 20 yıl önce kurulan İnternet Suçları Şikayet Merkezi, 2020'de en yüksek sayıda şikayet bildirimi aldı.

Amerikan halkının 2019'da benzer şikayetler nedeniyle uğradığı kayıp 3,5 milyar dolar, beş yıl önceyse 1,5 milyar dolardı.

Rapora göre kurumsal elektronik posta saldırıları (Business E-Email Compromise - BEC) olarak tanımlanan internet dolandırıcılığı, sebep olduğu 1,8 milyar dolarlık kayıpla maliyeti en yüksek internet suçu olarak kayda geçti. Dolandırıcılar, bu yöntemle, bir şirketin kurumsal elektronik posta hesabına erişim elde ederek onay verilmemiş para transferi yapabiliyor.